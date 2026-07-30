La rápida actuación de la Policía salva la vida de un joven tras romper el cristal de un bar en Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida de un joven que se estaba desangrando en el interior de un bar del barrio zaragozano de Las Fuentes al aplicarle un torniquete tras sufrir un profundo corte en una muñeca al fracturar el cristal de la puerta del establecimiento.

Los hechos, de los que informan este jueves fuentes del cuerpo policial, ocurrieron sobre las 21.30 horas del pasado martes, 28 de julio, cuando la sala CIMACC 091 alertó a las patrullas disponibles de que un hombre presentaba graves lesiones en una extremidad y se encontraba en un estado de gran agitación y violencia dentro de un bar.

Una dotación de la Jefatura Superior de Policía de Aragón acudió de inmediato al lugar y encontró al herido con un corte de gran profundidad en la muñeca, del que emanaba abundante sangre.

Según dichas fuentes, el joven dificultaba la actuación de los agentes debido a su estado de nerviosismo y agresividad.

Ante la gravedad de las lesiones y la importante pérdida de sangre, los policías decidieron colocar un torniquete en la extremidad afectada para frenar la hemorragia, una actuación que resultó decisiva para salvar la vida del joven, como les trasladaron posteriormente los sanitarios que acudieron al establecimiento.

Una vez estabilizado, el herido fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado a un centro hospitalario para recibir tratamiento por las graves heridas sufridas.

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Según la Policía Nacional, las lesiones se produjeron después de que el joven rompiera el cristal de la puerta del bar, que le seccionó el tejido arterial de la muñeca.