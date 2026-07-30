Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque de AtraccionesReal ZaragozaAgencia Estatal Salud PúblicaIncendio PlanPromesas incumplidas NolascoCrónica Zaragoza - Utebo
instagramlinkedin

Siniestralidad vial

Muere el conductor de una furgoneta en un accidente de tráfico en Almudévar

La víctima mortal es un vecino de Castellón de 52 años

Así ha quedado el vehículo tras el accidente mortal en la A-23

Así ha quedado el vehículo tras el accidente mortal en la A-23 / GUARDIA CIVIL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Un vecino de la provincia de Castellón de 52 años ha muerto este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la A-23, a su por el término municipal de Almudévar (Huesca). A las 06.30 horas se ha recibido un aviso de que en el punto kilométrico 347 había una furgoneta volcada en la cuneta del margen derecho de la calzada, encontrándose una persona debajo que ya estaba muerta.

El citado vehículo había sufrido un siniestro vial consistente en salida de vía por el margen izquierdo, choque con bionda metálica de protección y posterior salida de vía por el margen derecho y vuelco en la cuneta del citado margen.

La persona hallada en el lugar del siniestro en un varón de 52 años y vecino de la provincia de Castellón, siendo trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina de Legal de la localidad de Zaragoza.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una dotación de bomberos y una ambulancia.

Noticias relacionadas

Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Barbastro, investiga las causas del siniestro vial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents