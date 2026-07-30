Siniestralidad vial
Muere el conductor de una furgoneta en un accidente de tráfico en Almudévar
La víctima mortal es un vecino de Castellón de 52 años
Un vecino de la provincia de Castellón de 52 años ha muerto este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la A-23, a su por el término municipal de Almudévar (Huesca). A las 06.30 horas se ha recibido un aviso de que en el punto kilométrico 347 había una furgoneta volcada en la cuneta del margen derecho de la calzada, encontrándose una persona debajo que ya estaba muerta.
El citado vehículo había sufrido un siniestro vial consistente en salida de vía por el margen izquierdo, choque con bionda metálica de protección y posterior salida de vía por el margen derecho y vuelco en la cuneta del citado margen.
La persona hallada en el lugar del siniestro en un varón de 52 años y vecino de la provincia de Castellón, siendo trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina de Legal de la localidad de Zaragoza.
En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una dotación de bomberos y una ambulancia.
Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Barbastro, investiga las causas del siniestro vial.
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