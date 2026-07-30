Ocho denunciados por acampadas ilegales en los Ibones de Anayet
La Policía Adscrita levantó este pasado fin de semana las actas de sanción
La Unidad de Policía Nacional Adscrita al Gobierno de Aragón ha denunciado este miércoles a ocho personas por realizar acampadas libres en el Humedal Singular de los Ibones de Anayet, en el término municipal de Sallent de Gállego (Huesca). Durante una inspección, los agentes localizaron cinco acampadas ilegales, cada una compuesta por una tienda de campaña, y levantaron cinco actas de infracción.
El Ejecutivo autonómico reforzó este año la protección de este enclave natural tras detectar durante el verano de 2025 un importante incremento de acampadas ilegales. La creciente presión sobre este espacio motivó la aprobación de la Orden MAT/221/2026, publicada el pasado 17 de febrero, que regula de manera específica la acampada y el baño en los Ibones de Anayet.
La normativa delimita con precisión el perímetro del humedal y su Zona Periférica de Protección, además de prohibir el baño durante todo el año y de cualquier actividad que pueda alterar el régimen hidrológico o la morfología del humedal, así como la acampada entre el 21 de junio y el 21 de septiembre.
Las denuncias formuladas se fundamentan en las infracciones recogidas en el artículo 98 del texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón (Decreto 1/2015) y en el artículo 119.c del texto refundido de la Ley de Montes de Aragón (Decreto 1/2017). De acuerdo con la normativa vigente, este tipo de infracciones puede conllevar sanciones de hasta 1.000 euros por persona denunciada.
- Muere electrocutado un joven vecino de Zuera en la estación de tren
- José Javier Salvador, el hombre que mató a su mujer en La Puebla de Híjar y a su abogada
- Hallan a una persona muerta tras incendiarse su domicilio en Zaragoza
- Arden dos contenedores y dos vehículos en el centro de Zaragoza provocando una intensa humareda
- Vecinos de Mas de las Matas amanecen con macetas de marihuana en la puerta de casa
- Muere un guipuzcoano de 63 años en la senda de Los Cazadores de Ordesa
- Una 'encerrona' tras una cita falsa en Zaragoza: detenidas dos jóvenes por agredir a un chico para robarle la cartera
- Muere un joven motorista tras salirse de la vía en El Frasno (Zaragoza)