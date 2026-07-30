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A prisión por varias estafas en Zaragoza y Murcia

La Policía comprobó que al detenido le constaban 70 arrestos anteriores

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional.

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. / El Periódico

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre sobre el que pesaban un total de cinco órdenes judiciales y policiales de búsqueda y detención por la comisión de presuntos delitos de estafa y hurto cometidos en distintos puntos de la Región de Murcia y Zaragoza.

El investigado abordaba a sus víctimas, en su mayoría personas de avanzada edad o especialmente vulnerables ganándose su confianza a quienes ofrecía ayuda para gestionar supuestas ayudas económicas o subvenciones públicas inexistentes que podían obtener de forma inmediata.

Para ello, las convencían de que era necesario realizar previamente un ingreso de dinero en un cajero automático como requisito para acceder a dichas ayudas a donde las acompañaba y era él mismo quien realizaba la operación para que el dinero acabara ingresado en cuentas vinculadas a la estafa.

En uno de los casos, tras acompañar a la víctima al cajero con la excusa de ayudarla a retirar el efectivo, aprovechó el momento en el que el dinero fue dispensado para apoderarse del mismo y huir del lugar. La investigación permitió esclarecer cuatro delitos de estafa y otro de hurto donde se apoderó de más de 2.500 euros en todos los hechos cometidos.

Una vez identificado, agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió su localización y detención en la ciudad de Murcia.

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Finalmente, el detenido a quien le constan 70 detenciones anteriores, la mayoría por delitos de estafas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.

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