Más rescates en el Pirineo: fracturas de tibia, dolor lumbar o esguinces

La Guardia Civil ha informado este jueves de los rescates que los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) han llevado a cabo en el Pirineo oscense desde el pasado domingo, cuando, en torno a las 11.15 horas, murió un senderista tras precipitarse por una ladera cuando realizaba una ruta en Ordesa. Ese mismo día, a las 09.00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del refugio de Respomuso (Sallent de Gállego), había sufrido un dolor fuerte lumbar. Se trata de una mujer de 45 años y vecino de la provincia de Guipuzcoa.

A las 11.20 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad en el barranco de Remuñé (Benasque), debido a falta de preparación física, se encontraba mareada, no pudiendo continuar con la actividad. Se trata de una mujer de 47 años y vecina de Málaga. A las 14,00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del Pico Balaitus (Sallent de Gállego), había sufrido un corte profundo en la pierna al caerle encima unas piedras. Tras localizar al senderista, fue evacuado y trasladado, para su posterior transferencia a una ambulancia para ser llevado al hospital de Jaca. Se trata de un hombre de 32 años y vecino de la provincia de Valencia.

Lunes 27 de julio

A las 18.00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un barranquista, mientras realizaba la actividad en el barranco del Furco (Broto), tras un resbalón, se había fracturado el tobillo. Tras sobrevolar la zona y localizar al barranquista, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta el campo de fútbol de la localidad de Broto y transferido a una ambulancia para ser llevado al hospital de la localidad de Jaca. Se trata de un hombre de 42 años y vecino de la provincia de Valencia

Martes 28 de julio

A las 15.00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad en la senda del Arco de Piedraita (Biescas), tras un tropiezo, se había fractura la tibia el peroné. Tras sobrevolar la zona y localizar a la senderista, fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta el hospital San Jorge de la localidad de Huesca. Se trata de una mujer de 60 años y vecina de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Miércoles 29 de julio

A las 16.10 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que dos barranquistas, mientras realizaban la actividad en el barranco de Ordiso en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Torla-Ordesa), tras el impacto en un tobogán de uno de ellos, se había fracturado la tibia y peroné. Tras sobrevolar la zona y localizar a los barranquistas, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta la Pradera de Ordesa, donde el herido fue transferido a una ambulancia para ser llevado al hospital de la localidad de Jaca. Se trata de dos hombres de 42 y 53 años y vecinos de Madrid.

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A las 18.05 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que dos senderistas, mientras realizaban la actividad en las inmediaciones del refugio de Góriz (Fanlo), tras un tropiezo de uno de ellos, se había hecho un esguince. Tras sobrevolar la zona y localizar a los senderistas, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta la localidad de Bielsa, continuando por sus propios medios. Se trata de dos hombres de 42 y 43 años y nacionalidad francesa.