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Los bomberos excarcelan al conductor de una furgoneta herido en un accidente en la N-232 en Alcañiz

El siniestro, ocurrido a las 8.00 horas, movilizó a los servicios de emergencia y obligó a excarcelar al conductor del vehículo

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 149 de la N-232.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 149 de la N-232. / Google Maps

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El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Teruel

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido este viernes en la N-232, en el término municipal de Alcañiz. El siniestro se ha producido sobre las 8.00 horas en el kilómetro 149 de la citada vía y como consecuencia el conductor y único ocupante de una furgoneta ha tenido que ser excarcelado por los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Teruel --SPEIS-- ha desplazado cuatro bomberos en un operativo en el que también han participado personal del 061, la Guardia Civil y el servicio de conservación de carreteras. La intervención ha finalizado alrededor de las 9.00 horas.

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