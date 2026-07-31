La Policía Nacional alerta de una nueva estafa con falsas ofertas de Lidl en Internet
Se han recibido cuatro denuncias en Huesca en los últimos tres días por esta campaña de estafas que promete ofertas irreales y nunca entrega los productos
La Policía Nacional alerta de una campaña de estafas que suplantan la imagen de Lidl creando anuncios fraudulentos en Internet. En los últimos tres días se han recibido en la Comisaría de Huesca cuatro denuncias por este tipo de estafa.
Los ciberdelincuentes crean anuncios en Internet con promociones muy atractivas que aparentan corresponder a campañas oficiales de esta conocida cadena de supermercados. El objetivo es captar la atención del consumidor y generar una sensación de oportunidad única para que acceda al anuncio. Al pulsar sobre él, el usuario es redirigido a una página web fraudulenta que reproduce con gran fidelidad la imagen corporativa de la tienda oficial, utilizando logotipos, colores, fotografías y un diseño prácticamente idéntico al original, con el fin de transmitir confianza y hacer creer a la víctima que se encuentra realizando una compra en un sitio legítimo.
Una vez en esa falsa tienda online, la víctima selecciona el producto y completa el proceso de compra creyendo que está adquiriéndolo a través de la página web oficial de Lidl. Durante ese proceso facilita sus datos personales, de contacto y bancarios, que pasan a manos de los ciberdelincuentes. Sin embargo, el artículo adquirido nunca llega a entregarse. Para retrasar las sospechas y dificultar que la víctima detecte el fraude de inmediato, los estafadores incluso llegan a enviar un correo electrónico informando falsamente de que el pedido ha sido entregado, indicando en ocasiones que ha sido recogido por un vecino o depositado en un lugar seguro. Este tipo de comunicaciones buscan transmitir una apariencia de normalidad y ganar tiempo antes de que la víctima descubra que ha sido objeto de una estafa.
Recomendaciones
La Policía Nacional recomienda seguir estas pautas antes de realizar cualquier compra por Internet:
- Comprobar cuidadosamente la dirección completa de la página web (URL), ya que suele contener variaciones respecto a la oficial.
- Desconfiar de precios excesivamente bajos o promociones que parezcan demasiado buenas para ser ciertas.
- No realizar compras accediendo directamente desde anuncios. Acceder siempre desde la página oficial.
- No dejarse llevar por mensajes que transmitan urgencia, como "últimas unidades" o "oferta disponible solo hoy".
- Utilizar métodos de pago seguros y activa la verificación en dos pasos para proteger tus cuentas bancarias frente a accesos no autorizados.
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