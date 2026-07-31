Tres jóvenes detenidos por robar en el interior de media docena de vehículos en Zaragoza: dos eran menores

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvieron a última hora del pasado domingo a tres jóvenes como presuntos autores de más de media docena de robos con fuerza en interior de vehículo.

Los hechos sucedieron en la noche del domingo al lunes pasada la una de la mañana en el aparcamiento al aire libre del antiguo recinto ferial en la avenida de Cesáreo Alierta. Una llamada de un testigo al CIMACC-091 alertaba sobre un grupo de jóvenes de corta edad que estaban fracturando las ventanillas de varios turismos allí estacionados y habrían sustraído efectos del interior de los mismos.

De inmediato varias patrullas de seguridad ciudadana se dirigieron hacia el lugar y poco antes de llegar al punto de referencia aportado por el testigo interceptaron a un grupo de jóvenes que huía a la carrera hacia el barrio de Las Fuentes.

Cuatro jóvenes fueron sorprendidos por las dotaciones cuando intentaban marcharse a la carrera del lugar de los hechos, tres de los cuales resultaron ser menores de edad e incluso uno de ellos inimputable, es decir, menor de catorce años, por lo que fue acompañado hasta su domicilio y entregado a sus progenitores.

Los otros tres detenidos fueron trasladados hasta dependencias policiales donde los menores fueron entregados a sus tutores y el mayor ingresado en calabozos hasta su puesta a disposición judicial, quedando en libertad una vez oído en declaración.