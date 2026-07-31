Las víctimas de las agresiones grupales ocurridas en Huesca piden seguridad: "si vieran que hay efectos negativos se lo pensarían dos veces"

Las víctimas de las agresiones grupales con implicación de menores ocurridas en Huesca y sus familias solicitan al ayuntamiento que lidere iniciativas, para que la ciudad siga siendo segura y que ninguna otra familia tenga que vivir una experiencia como la que ellos han sufrido.

Es lo que una representación de agredidos ha trasladado a la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, en un encuentro que ha tenido lugar, este viernes, en el consistorio oscense y en el que el han hecho entrega con un documento que recoge diez propuestas, que creen que "son necesarias para mejorar la seguridad de la ciudad, la atención a las víctimas y la prevención de nuevas agresiones".

Entre ellas, piden un protocolo municipal de atención a las víctimas, que facilite información sobre los pasos a seguir, orientación jurídica, información sobre recursos psicológicos y sociales y coordinación con los distintos servicios púbicos.

Jara Viñuales es una de las representantes y ha manifestado que "en el momento en el que una persona es agredida, a parte de los aspectos psicológicos y físicos, se queda aturdida y no sabe lo que tiene que hacer, los papales que tienes que solicitar, a dónde hay que llevarlos, lo que a ti te va servir posteriormente al denunciar el caso y en el juicio".

Piden una condena institucional, un refuerzo de la seguridad, más cámaras de videovogilancia, mejorar la iluminación, una persona o servicio de referencia para las víctimas, y que el ayuntamiento cree una mesa de trabajo para analizar la evolución de estas agresiones y coordinar medidas preventivas, que estaría formada por policía, Fiscalía de Menores, centros educativos y sociales. Asimismo, piden un informe periódico sobre las agresiones violentas registradas en la ciudad, las actuaciones realizadas y las medidas adoptadas.

Otro de los puntos, hace referencia a que el Ayuntamiento impulse, dentro de sus competencias y ante las administraciones correspondientes, la revisión de los protocolos de actuación cuando los agresores sean menores de edad, reforzando la implicación inmediata de sus padres o representantes legales desde el primer momento.

Los agredidos solicitan que el ayuntamiento estudie la posibilidad de promover iniciativas dirigidas al Gobierno de España y a las Cortes Generales para revisar la legislación vigente en materia de responsabilidad penal de los menores, trasladando la preocupación existente entre numerosos ciudadanos ante este tipo de agresiones.

En este punto, Viñuales ha indicado que "para cambiar la Ley del Menor son necesarias 500.000 firmas y hemos pedido ayuda porque se nos escapa de las manos".

Ha añadido que "lamentablemente estos casos de agresiones de menores no ocurre sólo en Huesca, pasa en el resto de España también y quizá si los menores vieran que sus tienen unos efectos más negativos se lo pensarían dos veces".

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