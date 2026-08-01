Extinguido el incendio de las Cinco Villas tras arrasar 15.400 hectáreas y convertirse en el segundo más destructor de la historia de Aragón

El incendio desatado hace casi tres semanas en Orés, en la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza) se ha dado por extinguido este sábado 1 de agosto después de haber arrasado 15.400 hectáreas y convertirse así en el segundo más destructor de la historia de Aragón. Desde la tarde del 15 de julio, los distintos operativos han combatido un fuego voraz que obligó a desalojar Asín, Luesia, Malpica de Arba y también Uncastillo, además del pueblo en el que se declararon las llamas. Por suerte, no hay que lamentar daños humanos y el esfuerzo y trabajo de los múltiples medios permitió darlo por controlado el pasado 21 de julio.

El fuego de las Cinco Villas comenzó la tarde del 15 de julio en la localidad de Orés, y ya entonces los vecinos alertaron de que las llamas estaban cercando el pueblo. Los vecinos ya habían sido desalojados al recibir un aviso ES-Alert del 112 por el que se les informaba que debían abandonar sus casas. A este le siguieron las localidades vecinas de Asín, Luesia, Malpica de Arba y finalmente Uncastillo, que en poco tiempo se vio amenazado por las llamas. También hubo que evacuar Petilla de Aragón, pedanía de Navarra. Además, puso sobre las cuerdas a Sos del Rey Católico.

El incendio fue voraz y las condiciones climáticas -altas temperaturas y un fuerte viento- no favorecieron las labores de extinción, en las que han trabajado con intensidad operativos de Aragón (desde agentes de protección de la naturaleza hasta bomberos de las diputaciones y los forestales), pero también de otras comunidades autónomas y nacionales como la UME (Unidad Militar de Emergencias).

Gracias a este trabajo, el incendio dio un respiro el domingo 19 de julio, cuando por fin el Gobierno de Aragón pudo darlo por estabilizado. A partir de entonces se fueron desmovilizando medios, aunque distintos operativos han continuado trabajando en la zona afectada hasta hoy, 1 de agosto. Con 15.400 hectáreas quemadas, el fuego de Orés supera al de Luna, que se desató el 4 de julio y calcinó 13.889 hectáreas, de las que 7.160 fueron forestales y 6.728 agrícolas.

Mientras se realizaban tareas de extinción en Orés, se han desatado otros fuegos en Aragón como el de Peñarroya de Tastavíns, el de Ejulve o el de La Cerrollera. También en el valle de Gistaín, en Plan, empezó a arder una zona del ibón el viernes 17 de julio. Este ha sido uno de los fuegos más difíciles de combatir por la zona en la que se desató, ya que la orografía ha complicado las labores de extinción. Según indican desde Infoar, en este momento permanece en vía de estabilización y, aunque no avanza, todavía no está extinguido. Ha quemado entre 80 y 90 hectáreas.

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El que sí se ha podido dar por apagado es el de Ejulve, que después de darse por estabilizado se reactivó y que este 1 de agosto también ha sido extinguido. En Aragón se mantiene activo un incendio forestal en Seira, en la comarca de la Ribagorza. La zona afectada está a 2.000 metros de altitud, por lo que es de difícil acceso. Ha calcinado en torno a 25 hectáreas.