La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por el fallecido hallado en Ricla

La Guardia Civil continúa investigando las circunstancias que rodean al fallecimiento de un hombre, en la madrugada de este sábado, en el entorno de la localidad zaragozana de Ricla (comarca de Valdejalón). Fuentes del Instituto Armado siguen sin aclarar datos sobre la identidad o procedencia de la víctima ni sobre los pormenores que pudieron rodear a su muerte, pero confirman a este diario que se ha abierto una investigación al respecto, precisamente, para esclarecer las circunstancias de su muerte. Las próximas horas y días serán claves para avanzar en la resolución de un caso que volvió a consternar a la localidad en plena campaña de recogida de la fruta.

Según pudo confirmar el sábado este diario, la centralita del 112 Aragón recibió una llamada de madrugada (sobre las 6 horas) en la que se alertaba de la muerte de una persona, que habría perdido mucha sangre, en una cuneta del camino de San Pedro, una vía rodeada por fincas agrícolas que conecta la localidad de Ricla con la vecina de La Almunia de Doña Godina.

El hallazgo del fallecido se produjo a apenas una distancia de un kilómetro del casco urbano del pueblo, según las primeras informaciones.

La noticia despertó enseguida la curiosidad e incertidumbre de los vecinos, que fueron testigos del trasiego de coches de la Guardia_Civil en el entorno del camino de San Pedro donde se produjo el siniestro.

Presencia policial

DSesde primera hora del sábado, la presencia policial fue constante a lo largo de toda la jornada en la localidad y su entorno, precisamente, en los momentos iniciales de la investigación, antes del levantamiento del cadáver y su envío al Instituto de Medicina Legal de Aragón para que se le practicara la autopsia, lo que arrojará información clave para la investigación.

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Cabe recordar que este fallecimiento es la segunda muerte trágica que se registra en la localidad en apenas dos meses, después de que el pasado mes de mayo apareciera el cuerpo sin vida de un joven vecino en el entorno de la estación de tren del municipio.