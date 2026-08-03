Detenido en la Ribagorza un fugitivo buscado por tentativa de homicidio en Rumanía

Agentes de la Policía Nacional, fruto de la colaboración policial internacional, han detenido en una localidad de la Comarca de la Ribagorza a un fugitivo buscado internacionalmente por homicidio en tentativa en Rumanía.

Se trata de un varón de nacionalidad rumana que desde hacía ocho días era buscado por las autoridades rumanas por un delito de homicidio en tentativa cometido en la ciudad de Calarasi en el año 2019 por el que ha sido condenado a la pena de cuatro años de prisión.

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Las gestiones realizadas apuntaban a que este fugitivo podía haber buscado refugio en la provincia de Huesca, averiguando que el mismo se había establecido en una localidad de la comarca de la Ribagorza. Los agentes se desplazaron a esta localidad, localizando al fugitivo y procediendo a su detención basándose en esta orden europea de detención y entrega.