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La Guardia Civil investiga a dos personas por falsificar su identidad en el examen del carnet de conducir

Dos varones, de 43 y 41 años y vecinos del Bajo Aragón, se identificaron con un documento y después hicieron el examen con otros datos

Imagen de archivo de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de la Guardia Civil. / Guardia Civil

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Guardia Civil ha investigado a dos varones de 43 y 41 años, ambos vecinos de la Comarca del Bajo Aragón, como presuntos autores de dos delitos de falsedad documental.

La actuación tuvo origen en la intervención realizada por especialistas del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT), del Sector de Tráfico de Aragón, que se encontraban en la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, durante una de las sesiones para la obtención del permiso de conducción en modalidad de libre.

Los agentes observaron cómo los investigados accedían a la sala de exámenes identificándose ante los funcionarios y el personal de seguridad con sus respectivos documentos de identidad, totalmente legales. Una vez se les asignaron sus terminales informáticos y se inició la prueba contrastaron que cada uno de ellos inició la sesión de examen a través de los terminales informáticos con la identidad del otro.

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La explicación de este modus operandi es que uno de ellos conoce la legislación y tiene los conocimientos suficientes para superar el examen teórico y el otro no. Con esta manera de proceder el aspirante que tiene los conocimientos suspende con su verdadera identidad, pero consigue que la otra persona supere la prueba. Se ha verificado que el aspirante que conocía la normativa y se examinaba en nombre de otro, acumulaba en su expediente de la Dirección General de Tráfico varias convocatorias fallidas.

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