Sucesos
Un hombre, herido con una botella de cristal en una pelea en Delicias
Los hechos han ocurrido este lunes sobre las 16.30 horas en la intersección de las calles Delicias y Daroca
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
I. T.
Zaragoza
Una pelea ha terminado este lunes con un hombre herido por una supuesta agresión con una botella de cristal. Los hechos han ocurrido en el zaragozano barrio de Delicias, en el entorno de la calle Daroca con la calle Delicias, según ha podido saber este diario.
Según fuentes de la Policía Nacional, sobre esa hora se ha producido una pelea entre dos hombres por causas que se desconocen. Y durante el enfrentamiento, al parecer, uno de los implicados habría herido al otro al agredirle con una botella de cristal y provocarle algún corte.
La Policía Nacional sigue analizando lo ocurrido y no han trascendido más datos sobre la situación del herido ni si hay detenidos.
- Vecinos de Mas de las Matas amanecen con macetas de marihuana en la puerta de casa
- El ladrón que mató a una jubilada de Cuarte de Huerva al robarle por tercera vez
- Solo 9 agentes se presentan a las 8 plazas de la unidad Viogén de la Policía Local de Zaragoza
- Una 'encerrona' tras una cita falsa en Zaragoza: detenidas dos jóvenes por agredir a un chico para robarle la cartera
- Muere un guipuzcoano de 63 años en la senda de Los Cazadores de Ordesa
- A prisión por varias estafas en Zaragoza y Murcia
- Muere el conductor de una furgoneta en un accidente de tráfico en Almudévar
- Un incendio en la comarca de La Litera obliga a desalojar la pedanía de Nachá durante cinco horas