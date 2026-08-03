Un hombre, herido con una botella de cristal en una pelea en Delicias

Una pelea ha terminado este lunes con un hombre herido por una supuesta agresión con una botella de cristal. Los hechos han ocurrido en el zaragozano barrio de Delicias, en el entorno de la calle Daroca con la calle Delicias, según ha podido saber este diario.

Según fuentes de la Policía Nacional, sobre esa hora se ha producido una pelea entre dos hombres por causas que se desconocen. Y durante el enfrentamiento, al parecer, uno de los implicados habría herido al otro al agredirle con una botella de cristal y provocarle algún corte.

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La Policía Nacional sigue analizando lo ocurrido y no han trascendido más datos sobre la situación del herido ni si hay detenidos.