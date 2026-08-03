Muere un hombre de 70 años tras un accidente de quad en la localidad zaragozana de Miedes

Un hombre de 70 años ha fallecido en la localidad zaragozana de Miedes tras un accidente con el quad que conducía.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a este diario que sobre las 3.30 horas de esta madrugada se ha tenido conocimiento de este siniestro vial en el camino de las pozas de la localidad.

En el quad iban dos varones: el fallecido y su hijo. Este último se encuentra en el hospital Ernest Lluc de Calatayud para su valoración y asistencia médica.

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