Muere un hombre de 70 años tras un accidente de quad en la localidad zaragozana de Miedes
El suceso ocurrió de madrugada en el camino de las pozas, donde el hombre de 70 años circulaba con su hijo, quien ha sido trasladado al hospital
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Ana Lahoz
Un hombre de 70 años ha fallecido en la localidad zaragozana de Miedes tras un accidente con el quad que conducía.
Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a este diario que sobre las 3.30 horas de esta madrugada se ha tenido conocimiento de este siniestro vial en el camino de las pozas de la localidad.
En el quad iban dos varones: el fallecido y su hijo. Este último se encuentra en el hospital Ernest Lluc de Calatayud para su valoración y asistencia médica.
La Unidad de Investigación de Siniestros Viales de Tráfico de la Guardia Civil instruye màs diligencias para determinar las causas del siniestro
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