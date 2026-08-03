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Muere un hombre de 70 años tras un accidente de quad en la localidad zaragozana de Miedes

El suceso ocurrió de madrugada en el camino de las pozas, donde el hombre de 70 años circulaba con su hijo, quien ha sido trasladado al hospital

Panorámica de Miedes de Aragón

Panorámica de Miedes de Aragón / SERVICIO ESPECIAL

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Ana Lahoz

Un hombre de 70 años ha fallecido en la localidad zaragozana de Miedes tras un accidente con el quad que conducía.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a este diario que sobre las 3.30 horas de esta madrugada se ha tenido conocimiento de este siniestro vial en el camino de las pozas de la localidad.

En el quad iban dos varones: el fallecido y su hijo. Este último se encuentra en el hospital Ernest Lluc de Calatayud para su valoración y asistencia médica.

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