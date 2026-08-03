Un nuevo incendio forestal declarado en la Sierra de Guara, en Loporzano, obliga a movilizar medios aéreos

Distintos medios aéreos del Gobierno de Aragón y del Ministerio para la Transición Ecológica han tenido que ser movilizados en la tarde de este lunes al declararse un incendio forestal en el término municipal de Loporzano (Hoya de Huesca), dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

Se trata del segundo fuego que se vive en el término municipal en apenas un mes, después de que a principios del pasado mes de julio otro incendio llegara a calcinar más de 245 hectáreas. Por ahora, el fuego no amenaza a ninguna localidad pero se ha declarado dentro del perímetro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, uno de los enclaves naturales protegidos más representantivos de la Hoya de Huesca y el Somontano de Barbastro.

Según han informado fuentes del Infoar en Aragón, como consecuencia de la tormenta registrada esta tarde en la zona, se ha declarado un incendio forestal en Loporzano, del que todavía se desconoce a qué extensión afecta, pero que se encuentra en un terreno principalmente de masa forestal.

Fuentes del Gobierno de Aragón han comunicado una rápida movilización de recursos propios y del Gobierno de España para tratar de acotar el fuego antes de que caiga la noche y se dificulten, con ello, las labores de extinción con medios aéreos.

Así, en estos primeros momentos del fuego se está actuando con tres helicópteros y dos brigadas helitransportadas de INFOAR del Gobierno de Aragón, así como dos medios aéreos del MITECO.

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El pasado mes de julio, el incendio declarado en Loporzano llegó a amenazar el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara y obligó a evacuar de forma preventiva a los vecinos de Chibluco y San Julián de Banzo. Por ahora, se desconoce el alcance de este nuevo fuego y no se ha comunicado el desalojo preventivo de ningún núcleo de población.