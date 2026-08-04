Loporzano sufre su segundo incendio este verano: "Es increíble que nos esté volviendo a pasar"

La localidad de Loporzano, en la provincia de Huesca, afronta su segundo incendio del verano con incredulidad por la repetición de dos sucesos similares en un periodo tan corto de tiempo. Tras el primer incendio que sufrieron a principios de julio, y que quemó 245 hectáreas, desde este lunes continúa activo otro a pesar de las labores de extinción. "Es increíble que nos esté volviendo a pasar, ya van dos incendios este verano, vamos a tener que estar muy atentos", reconoce a este diario David Suelves, alcalde de Loporzano.

Actualmente, asegura que el avance del fuego es mínimo -han ardido unas 20 hectáreas, según la última actualización del Infoar, gracias a que "está dirigiéndose hacia abajo en lugar de hacia la parte alta de la sierra", lo que facilita las tareas de las brigadas, asegura Suelves. Además, ha remarcado el hecho de que "el incendio está muy focalizado".

La zona afectada está en el interior del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, el espacio natural protegido más grande de Aragón, por lo que desde el comienzo el Gobierno de Aragón ha enviado distintos medios aéreos para tratar de combatirlo. "Enseguida se ha tenido en cuenta la zona en la que se ha iniciado el fuego, la DGA ha actuado muy rápido para tratar de proteger el Parque Natural", asegura Suelves acerca de la actuación inmediata.

Uno de los factores que complica la extinción es la situación orográfica del Parque Natural, cuenta el alcalde de Loporzano: "Por la orografía del terreno, solo están pudiendo acceder mediante medios aéreos o a pie en cuadrillas para acercarse al foco".

Suelves asegura que, por el momento, los vecinos de la zona están tranquilos, situación diferente a lo que pasó en julio, cuando de madrugada hubo que evacuar los núcleos de San Julián de Banzo y Chibluco, donde 22 personas tuvieron que abandonar sus casas a las 4.00 horas.