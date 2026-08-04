Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cita previa VoxSamed BazdarReal ZaragozaIncendio LoporzanoAsfaltado ZaragozaVariante Villamayor
instagramlinkedin

Ingresa en prisión un ladrón 'nómada' multirreincidente que había sido detenido 61 veces en toda España

La Policía Nacional le arrestó tras un robo perpetrado en Huesca, después de haber sido detenido 26 veces en dos meses y 46 en total en lo que va de año

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un delincuente multirreincidente que acumulaba 61 detenciones, 46 de ellas durante 2026, y la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

El arrestado, que carecía de arraigo y cambiaba continuamente de ciudad, se desplazaba por distintos puntos del territorio nacional donde presuntamente cometía hechos delictivos antes de irse a nuevas localidades.

Según ha informado la Policía Nacional, el investigado llegó a Huesca después de haber sido puesto a disposición judicial por unos hechos delictivos cometidos en el municipio de El Temple.

Volvió a quedar en libertad y fue detenido de nuevo por los agentes como presunto autor de un hurto en un establecimiento comercial de Huesca.

Puesto otra vez a disposición judicial, informaron al juzgado de la reiteración de su actividad delictiva, ya que acumulaba 61 detenciones por la Policía Nacional, de las que 46 se habían producido en 2026 y 26 de ellas, entre los meses de junio y julio.

Noticias relacionadas y más

A la vista de estos antecedentes, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del detenido.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ladrón que mató a una jubilada de Cuarte de Huerva al robarle por tercera vez
  2. Solo 9 agentes se presentan a las 8 plazas de la unidad Viogén de la Policía Local de Zaragoza
  3. La Guardia Civil investiga a dos personas por falsificar su identidad en el examen del carnet de conducir
  4. Una 'encerrona' tras una cita falsa en Zaragoza: detenidas dos jóvenes por agredir a un chico para robarle la cartera
  5. Muere un hombre de 73 años tras un accidente de quad en la localidad zaragozana de Miedes
  6. A prisión por varias estafas en Zaragoza y Murcia
  7. Muere el conductor de una furgoneta en un accidente de tráfico en Almudévar
  8. Un incendio en la comarca de La Litera obliga a desalojar la pedanía de Nachá durante cinco horas

Ingresa en prisión un ladrón 'nómada' multirreincidente que había sido detenido 61 veces en toda España

Ingresa en prisión un ladrón 'nómada' multirreincidente que había sido detenido 61 veces en toda España

Loporzano sufre su segundo incendio este verano: "Es increíble que nos esté volviendo a pasar"

Loporzano sufre su segundo incendio este verano: "Es increíble que nos esté volviendo a pasar"

Máxima alerta en el Parque Natural de Guara, en Huesca, por un incendio que ya ha calcinado 20 hectáreas en Loporzano

Máxima alerta en el Parque Natural de Guara, en Huesca, por un incendio que ya ha calcinado 20 hectáreas en Loporzano

Un hombre, herido con una botella de cristal en una pelea en Delicias

Un hombre, herido con una botella de cristal en una pelea en Delicias

Detenido en la Ribagorza un fugitivo buscado por tentativa de homicidio en Rumanía

Detenido en la Ribagorza un fugitivo buscado por tentativa de homicidio en Rumanía

Muere un hombre de 73 años tras un accidente de quad en la localidad zaragozana de Miedes

Muere un hombre de 73 años tras un accidente de quad en la localidad zaragozana de Miedes

La Guardia Civil investiga a dos personas por falsificar su identidad en el examen del carnet de conducir

La Guardia Civil investiga a dos personas por falsificar su identidad en el examen del carnet de conducir

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por el fallecido hallado en Ricla

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por el fallecido hallado en Ricla
Tracking Pixel Contents