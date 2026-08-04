Ingresa en prisión un ladrón 'nómada' multirreincidente que había sido detenido 61 veces en toda España

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un delincuente multirreincidente que acumulaba 61 detenciones, 46 de ellas durante 2026, y la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

El arrestado, que carecía de arraigo y cambiaba continuamente de ciudad, se desplazaba por distintos puntos del territorio nacional donde presuntamente cometía hechos delictivos antes de irse a nuevas localidades.

Según ha informado la Policía Nacional, el investigado llegó a Huesca después de haber sido puesto a disposición judicial por unos hechos delictivos cometidos en el municipio de El Temple.

Volvió a quedar en libertad y fue detenido de nuevo por los agentes como presunto autor de un hurto en un establecimiento comercial de Huesca.

Puesto otra vez a disposición judicial, informaron al juzgado de la reiteración de su actividad delictiva, ya que acumulaba 61 detenciones por la Policía Nacional, de las que 46 se habían producido en 2026 y 26 de ellas, entre los meses de junio y julio.

A la vista de estos antecedentes, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del detenido.