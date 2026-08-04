Ingresa en prisión un ladrón 'nómada' multirreincidente que había sido detenido 61 veces en toda España
La Policía Nacional le arrestó tras un robo perpetrado en Huesca, después de haber sido detenido 26 veces en dos meses y 46 en total en lo que va de año
La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un delincuente multirreincidente que acumulaba 61 detenciones, 46 de ellas durante 2026, y la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.
El arrestado, que carecía de arraigo y cambiaba continuamente de ciudad, se desplazaba por distintos puntos del territorio nacional donde presuntamente cometía hechos delictivos antes de irse a nuevas localidades.
Según ha informado la Policía Nacional, el investigado llegó a Huesca después de haber sido puesto a disposición judicial por unos hechos delictivos cometidos en el municipio de El Temple.
Volvió a quedar en libertad y fue detenido de nuevo por los agentes como presunto autor de un hurto en un establecimiento comercial de Huesca.
Puesto otra vez a disposición judicial, informaron al juzgado de la reiteración de su actividad delictiva, ya que acumulaba 61 detenciones por la Policía Nacional, de las que 46 se habían producido en 2026 y 26 de ellas, entre los meses de junio y julio.
A la vista de estos antecedentes, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del detenido.
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