Detenidos dos hombre en Zaragoza por engañar mediante la 'estafa amorosa' a una víctima: le robaron 2.100 euros

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han detenido en Zaragoza a dos hombres como presuntos autores de un delito de estafa, tras una investigación que permitió esclarecer un fraude conocido como "estafa amorosa", en el que la víctima llegó a realizar dos transferencias bancarias por un importe total de 2.100 euros.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un hombre que manifestó haber retomado el contacto, a través de una aplicación de mensajería, con una mujer de la que había estado enamorado tiempo atrás. Un conocido le hizo creer que ella había cambiado de número de teléfono y que deseaba iniciar una relación sentimental con él.

Poco después comenzó a mantener conversaciones con quien pensaba que era esa mujer. Durante los mensajes, la supuesta interlocutora le indicó que, para poder comenzar una nueva vida juntos, debía realizar varios ingresos económicos con el fin de saldar asuntos pendientes con su anterior pareja.

Convencido de la veracidad de la historia y movido por la confianza depositada en la supuesta relación sentimental, la víctima efectuó dos transferencias por valor de 1.100 y 1.000 euros, respectivamente. Tras ello dejó de recibir respuesta y descubrió que había sido víctima de un engaño.

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron comprobar la titularidad de las líneas telefónicas utilizadas y de la cuenta bancaria receptora del dinero, estableciendo una conexión entre ambos elementos que resultó determinante para la identificación de los presuntos responsables.

Como resultado de la investigación fueron localizados y detenidos dos hombres como presuntos autores de un delito de estafa. Tras la práctica de las diligencias policiales, ambos fueron puestos en libertad a la espera de ser requeridos por la autoridad judicial.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional recuerda que este tipo de fraudes se basan en la manipulación emocional de las víctimas y recomienda: desconfiar de cualquier persona conocida por internet o que retome el contacto solicitando dinero; no realizar transferencias bancarias ni envíos de dinero por petición de otra persona sin comprobar previamente la veracidad de la historia; verificar siempre la identidad de quien solicita ayuda económica, especialmente si ha cambiado de número de teléfono o utiliza excusas para evitar una llamada o videollamada; a ante la mínima sospecha, cortar el contacto y poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.