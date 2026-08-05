La Guardia Civil lo confirma: hallan restos humanos en el embalse de Yesa
La Comandancia de Zaragoza coordina las actuaciones después de que la Guardia Civil localizara indicios de restos humanos en la zona
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La Guardia Civil ha informado del hallazgo de restos humanos en las inmediaciones de la cola del embalse de Yesa. La investigación está siendo dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza al haberse producido el hallazgo en el territorio correspondiente a esa demarcación.
Por el momento continúan las labores de búsqueda e investigación para el completo esclarecimiento de los hechos, explican desde la Benemérita.
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