Dos detenidos en Zaragoza por robar maquinaria agrícola y venderla por más de 20.000 euros

La Guardia Civil ha llevado a cabo la denominada operación Zurimunt, que ha permitido recuperar un tractor y una máquina de elevación telescópica y detener a dos personas como presuntas autoras de estos hechos.

La investigación se inició en marzo de este año tras el robo de un tractor, valorado en 50.000 euros, del interior de una nave ubicada en una finca de Luceni. Durante dicha investigación la Guardia Civil tuvo conocimiento de la venta de un vehículo de idénticas características en la provincia de Lérida, que fue ofrecido a un establecimiento de compra-venta de este tipo de vehículos cuya compra fue rechazada por carecer de documentación.

Fruto de las intensas gestiones realizadas por los agentes de las unidades de investigación de Ejea de los Caballeros, se localizó el lugar exacto donde podría estar guardándose el citado tractor, tratándose de una nave ubicada en Penelles (Lérida). Hasta dicho lugar se trasladaron los especialistas donde localizaron dicho vehículo que carecía de placas de matrícula y número de bastidor, ya que había sido borrado. El regente de dicha nave, en régimen de alquiler, y que se dedica a la compra venta de este tipo de maquinarias comunicó a los agentes que el tractor lo había adquirido a unas personas residentes en Zaragoza con las que contactó a través de unos conocidos.

La Guardia Civil detiene a dos personas por el robo de un tractor y una máquina de elevación telescópica que trataron de vender posteriormente. / Guardia Civil

Al mismo tiempo se verificó que el tractor se correspondía con el sustraído en Luceni, ya que presentaba unas modificaciones específicas que el propietario realizó en su día. Además, en el interior de la nave los agentes localizaron una máquina de elevación telescópica a la que también se le habían borrado los números de serie del bastidor, no portaba placas de matrícula y que fue comprada a las mismas personas que le vendieron el tractor.

Maquinaria que, tras las gestiones realizadas por la Guardia Civil, había sido sustraída del interior de un taller en el polígono Plaza de Zaragoza en agosto de 2025, estaba valorada en 20.000 euros e igualmente presentaba unas modificaciones realizadas artesanalmente que hicieron fuera reconocida plenamente por su legítimo propietario.

Tanto el tractor como la máquina fueron recuperadas por los agentes y posteriormente entregadas a sus propietarios.

Continuando con la investigación la Guardia Civil obtuvo la identidad de los presuntos autores de los robos de ambos vehículos, tratándose de dos varones españoles con domicilio en Zaragoza, dándose la circunstancia que uno de ellos había trabajado en su día para el propietario del tractor.

Ambas personas, tras cometer los robos, habrían buscado compradores de este tipo de maquinaria llegando a localizar a una persona que las habría adquirido por poco más de 20.000 euros. Los presuntos autores se encargaron del transporte del tractor y la máquina hasta la nave de Penelles donde el comprador las almacenaría hasta venderlas a algún otro establecimiento.

La Guardia Civil detiene a dos personas por el robo de un tractor y una máquina de elevación telescópica que trataron de vender posteriormente. / Guardia Civil

Por todo lo anterior, una vez obtenidos todos los indicios que evidenciaban la autoría de estas personas en los robos descritos, la Guardia Civil procedió a su detención el pasado 28 de julio. Se trata de dos varones españoles de 57 y 28 años, unidos por lazos familiares, vecinos de Zaragoza, a los que se les imputaron dos supuestos delitos de robo con fuerza en las cosas, dos delitos de estafa —por la venta de vehículos sustraídos— y un delito de usurpación de estado civil en la realización del contrato compraventa al hacerse pasar por otra persona. Quedaron a disposición judicial tras la finalización de las diligencias.