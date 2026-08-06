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Investigan a un vecino de Alcorisa (Teruel) por un accidente con dos heridos graves al invadir el carril contrario

Un agente de Tráfico de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Un agente de Tráfico de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Guardia Civil de Tráfico de Teruel investiga a un motorista como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia grave tras un accidente frontal entre dos motocicletas ocurrido el pasado 5 de julio en la carretera CV-14 a su paso por Zorita del Maestrazgo, en la provincia de Castellón, en el que dos personas resultaron heridas de gravedad.

El accidente tuvo lugar el pasado 5 de julio a las 10.40 horas en el punto kilométrico 26,800 de la carretera CV-14, en dicho término municipal, a consecuencia de una colisión frontal entre dos motocicletas después de que, presuntamente, el conductor investigado invadiera el carril contrario de circulación, a consecuencia de lo que dos personas resultaron heridas graves.

La investigación, desarrollada por el GIAT de Teruel en colaboración con el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Castellón, permitió el pasado día 28 identificar al supuesto responsable del siniestro, un vecino de Alcorisa (Teruel), al que se le imputa un presunto delito de lesiones por imprudencia grave.

La Guardia Civil recuerda que este delito, tipificado en el artículo 152 del Código Penal, puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses o multas de seis a dieciocho meses, además de la privación del permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años.

El instituto armado insiste en que la seguridad vial depende de la responsabilidad de todos los usuarios de la carretera y subraya la importancia de respetar la velocidad adecuada, mantener la atención permanente durante la conducción, evitar distracciones y no invadir el carril contrario para prevenir accidentes de graves consecuencias.

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Asimismo, recuerda que una decisión imprudente puede cambiar la vida de varias personas en cuestión de segundos y apela a conducir con prudencia, anticiparse a los riesgos y respetar las normas de circulación como las mejores herramientas para proteger la vida propia y la de los demás. 

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