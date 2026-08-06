El segundo incendio del verano en Loporzano, extinguido: todavía quedan tres fuegos activos en Aragón

El segundo incendio forestal declarado este verano, en cuestión de un mes, en el término municipal de Loporzano, en la Sierra de Guara, ha quedado definitivamente extinguido este jueves tras cuatro días activo. El fuego ha alcanzado una superficie que ronda, aproximadamente, las 27 hectáreas, aunque las llamas ya habían sido controladas a primera hora del día, tal y como ha ido informando en los sucesivos partes el Gobierno de Aragón. Los incendios forestales de Osera de Ebro y Ligüerre de Ara también se han dado por extinguidos en torno al mediodía.

No obstante, todavía quedan otros tres focos activos en la comunidad, todos ellos en el Pirineo y con una evolución "favorable", según el Infoar. Concretamente, se trata de los incendios forestales de Viu, pedanía de Foradada del Toscar, que comenzó este martes al mediodía y que abarca una superficie de entre 5 y 10 hectáreas; Lacabezonada, provocado el mismo martes por un rayo, dentro del municipio de La Fueva; y por último el de Seira, también de origen natural y que ha alcanzado a unas 25 hectáreas, aunque el problema en este caso está en el difícil acceso a la zona al encontrarse a 2.000 metros de altitud.

Por otro lado, la DGA ha dado por controlado el incendio de Nueno, que estaba estabilizado desde este miércoles. En ese sentido, cabe recordar que estos fuegos en las zonas de alta montaña tienen una gravedad, a priori, menor que la de otros puntos de Aragón, pero conllevan un despliegue de recursos que puede repercutir en otros focos. No suelen ser habituales, pero la sequía de este 2026 está provocando condiciones favorables para que aparezcan distintos focos en puntos complicados a causa de las tormentas. En Plan, por ejemplo, se ha tardado 18 días en apagar unas llamas que 'solo' alcanzaron 27 hectáreas.

En cualquier caso, Aragón está sufriendo un verano negro en materia de incendios forestales, provocando incluso el desalojo de varios núcleos urbanos. El más dañino se originó en Orés, en las Cinco Villas, calcinando 15.400 hectáreas (más de las que se quemaron en 2015 en una zona similar en el incendio de Luna) y convirtiéndose en el segundo más destructor de la historia de la comunidad, pasando tres semanas hasta lograr su extinción la pasada semana.´En este caso, se desalojaron los municipios de Orés, Asín, Luesia, Uncastillo, Malpica de Arba y Petilla de Aragón, este último perteneciente a Navarra.

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También han sido significativos los incendios de Tamarite de Litera, con más de 4.500 hectáreas calcinadas; el de Leciñena y la Sierra de Alcubierre, con unas 3.000 hectáreas afectadas; y el de Ejulve, en Teruel, con unas 2.000 hectáreas. En Loporzano, donde se acaba de extinguir el segundo foco del verano, el primer episodio obligó a desalojar San Julián de Banzo y acabó fulminando más de 240 hectáreas, y ha habido numerosos focos más, aunque de un tamaño menor.