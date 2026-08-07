Detenido un grupo criminal dedicado a la venta de drogas en Caspe: cocaína, hachís, más de 1.500 pastillas y 600 euros en efectivo

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de drogas en la localidad de Caspe compuesto por nueve persona,s que han sido detenidas por supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Las unidades de investigación de la Guardia Civil de Caspe iniciaron la denominada operación ESMILES en noviembre del pasado año ante la posible existencia de una vivienda de la población que estaría utilizándose como punto de distribución de drogas. Del estudio de la información recabada por los especialistas durante estos meses se obtuvo la identidad de varias personas que estarían dedicándose a la venta de sustancias al menudeo a personas residentes en Caspe y otras localidades cercanas.

También se pudo determinar que, además de la vivienda objeto de la investigación, utilizarían otros inmuebles ubicados en Caspe para la distribución de las drogas, principalmente hachís, cocaína y marihuana.

Interior de una de las viviendas inspeccionadas en Caspe. / GUARDIA CIVIL

Una vez recabados todos los indicios que evidenciaban la actividad del grupo criminal, el pasado 27 de julio se efectuaron un total de 4 entradas en los diferentes inmuebles de los sospechosos, en Caspe, donde se intervinieron 200 gramos de hachís, 10 gramos de cocaína, terminales móviles, 1500 pastillas de sustancia de corte para la elaboración de las dosis y 625 euros en efectivo.

Durante los registros se detuvo a los 9 integrantes del entramado criminal, 8 hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 20 y 50 años, de origen marroquí, a los que les imputaron supuestos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

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Quedaron a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias. Con estas detenciones se consideran desarticulados tres puntos de venta de sustancias estupefacientes muy activos en Caspe. En la operación se ha contado con la colaboración de Policía Local de dicha población.