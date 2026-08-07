La Plataforma Vecinal Stop Biogás Jiloca rechaza el proyecto de la planta de biometano en Calamocha (Teruel)

Vecinos de Calamocha (Teruel) y la comarca del Jiloca han creado la Plataforma Vecinal Stop Biogás Jiloca para mostrar su rechazo al proyecto de la macroplanta de biometano prevista para instalarse en Calamocha, así como otros ideados para el territorio.

La primera acción de oposición fue la presentación de alegaciones al proyecto mencionado, seguida de la realización y reparto de carteles informativos y la recogida de firmas en el municipio. Asimismo, esta semana, miembros de la plataforma han mantenido dos reuniones en la capital jilocana. La primera fue con representantes de la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha (ACIC) y la segunda con la corporación municipal del Ayuntamiento de Calamocha, con el objetivo de trasladar su preocupación por el proyecto de instalación de una planta de biometano prevista a escasa distancia del casco urbano.

Durante ambos encuentros, los representantes de la plataforma expusieron los principales argumentos que sustentan su oposición al proyecto, haciendo especial hincapié en la proximidad de la planta al municipio, los posibles impactos derivados de la gestión de residuos orgánicos, las afecciones sobre la calidad de vida de los vecinos y la imagen de la localidad, así como las consecuencias que podría tener para sectores estratégicos como el comercio, el turismo y la industria agroalimentaria.

También se puso de manifiesto el trabajo realizado por la plataforma desde su constitución, que incluye la presentación de alegaciones al proyecto, el estudio de la documentación técnica, una campaña de recogida de firmas -que continúa sumando apoyos entre la ciudadanía- y la presencia en redes sociales.

La plataforma agradece la disposición tanto de ACIC como del Ayuntamiento para escuchar sus planteamientos y considera positivo que exista un espacio de diálogo sobre un asunto que afecta al conjunto del municipio. No obstante, reitera que su posición continúa siendo la misma: "solicita que no se autorice la instalación de una planta de estas características a menos de un kilómetro del núcleo urbano y reclama que cualquier decisión tenga en cuenta criterios de protección de la salud, del medio ambiente y del futuro socioeconómico de Calamocha".

Desde Stop Biogás Jiloca han insistido en que su postura no responde a un rechazo generalizado a las energías renovables, sino a la ubicación y dimensión concretas del proyecto planteado. La plataforma defiende "un desarrollo compatible con el territorio" y considera "imprescindible" aplicar el principio de precaución "cuando existen dudas sobre las posibles afecciones a la población".

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La agrupación continuará desarrollando acciones informativas y de participación ciudadana durante las próximas semanas con el objetivo de mantener informados a los vecinos y promover un debate transparente sobre un proyecto que consideran "de gran trascendencia para el futuro de Calamocha". La próxima reunión informativa se celebrará en La Base (Calamocha) el próximo lunes, 10 de agosto, a las 19.30 horas, una convocatoria abierta a toda la población.