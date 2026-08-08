Investigan a un conductor que se saltó un control de alcoholemia en La Fueva y dijo que conducía su hermana

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca en colaboración con el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Aínsa procedió a la investigación de una persona como posible autor de un delito contra la seguridad vial y otro de falsedad documental, por haber eludido un dispositivo de control de verificación de alcoholemia y drogas, circulando durante su huida con temeridad manifiesta poniendo en riesgo la seguridad de otros usuarios de la vía y aportando posteriormente datos falsos a la Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca para su identificación. Todos estos hechos ocurrieron en el término municipal de La Fueva, en la comarca de Sobrarbe.

El suceso se produjo el pasado mes de febrero durante la realización de un punto preventivo de alcohol y drogas establecido por componentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Aínsa en el término municipal de La Fueva. Allí, en unos hechos que se han dado a conocer este sábado, los agentes observaron cómo un turismo detenido al final de la retención de vehículos que esperaban para acceder al control, realizó de forma repentina un cambio de sentido para abandonar el lugar en dirección contraria, haciendo caso omiso a las señales de alto efectuadas por los agentes e iniciando la marcha a gran velocidad.

Durante la huida, otros usuarios de la vía alertaron de que, el citado vehículo estaba circulado a gran velocidad, poniendo en manifiesto peligro al resto de usuarios.

Dijo que conducía su hermana

Posteriormente, los agentes localizaron el vehículo e identificaron a su propietario en las inmediaciones. Tanto sus características físicas como la vestimenta coincidían con las del conductor observado en el momento de la huida. Al ser preguntado por la identidad de la persona que conducía el turismo, manifestó que era su hermana, indicando que ya no se encontraba en el lugar.

Con posterioridad, una vez iniciado el correspondiente procedimiento administrativo, la Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca requirió al titular del vehículo para que identificara al conductor responsable de los hechos. En el escrito de alegaciones presentado, el investigado manifestó que no era la persona que conducía el vehículo y que, al tratarse de un turismo de uso familiar, no le era posible identificar a la persona que pudo cometer la presunta infracción, contradiciendo las manifestaciones realizadas ante los agentes el mismo día de los hechos acaecidos.

El GIAT del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, se hizo cargo de la investigación, procediendo a finales del pasado mes de julio a la investigación de una persona como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de falsedad documental, siendo un varón de 30 años y vecino de la comarca de la Ribagorza.

El GIAT instruyó las correspondientes diligencias que fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Boltaña, debiendo el investigado personarse ante la Autoridad Judicial cuando sea requerido para ello.

Las consecuencias de eludir un control de alcoholemia y drogas

La Guardia Civil recuerda que los controles preventivos de alcohol y drogas tienen como finalidad garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías. Eludir un control o desobedecer las indicaciones de los agentes puede acarrear graves consecuencias penales y administrativas, especialmente cuando dicha conducta pone en peligro la seguridad del resto de usuarios.

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Asimismo, se recuerda a los titulares de vehículos la obligación legal de colaborar con la Administración identificando de forma veraz al conductor cuando sean requeridos para ello.