La consternación sacude Tauste: "¿Quién le ha podido hacer esto a Javi y Esther?

Los coches de Javier Sánchez y Esther Latorre seguían aparcados en la puerta de su vivienda, acordonada después de que aparecieran los cuerpos sin vida de estos dos vecinos de Tauste el pasado sábado. El de él estaba estacionado en diagonal con respecto a la acera. “Era así, el merro le decían”, refiriéndose a su carácter afable y algo despreocupado. “No entendemos nada. No nos lo explicamos. ¿Quién les ha podido hacer esto a Javi y a Esther?”, se preguntaba una conocida de la pareja a las puertas de su vivienda, situada a las afueras del municipio.

Y es que Tauste se ha convertido hoy en un nido de especulaciones. “De mi casa hasta aquí (el bar) he escuchado cinco versiones diferentes. Calla anda calla”, decía un paisano a otro, pidiendo evitar elucubraciones sin sentido. Y es que la pregunta que todo el mundo quería responder es por qué. Por qué han aparecido muertos a cuchilladas estos dos vecinos. Todo eran rumores.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y, oficialmente, solo ha confirmado el hallazgo de los cadáveres. Desde la Delegación del Gobierno en Aragón tampoco confirman más información. Todas las vías de investigación están abiertas. Y ni se descarta siquiera que haya podido tratarse de un caso de violencia de género, algo que nadie cree. Tampoco el móvil del robo resulta creíble para los vecinos. “No eran de presumir, eran dos personas muy normales, no llevaban nunca joyas caras ni nada”, afirmaba un señor en otro de los bares del pueblo. “Muy raro, muy raro, muy raro. Si me dices que les han robado no me lo creo. ¡Qué no!”, añadía.

Pablo Ibáñez

En el pueblo había incluso quien especulaba con el número de días que hacía que no se veía a la pareja. Pero los rumores pronto se desvanecían con el testimonio de otros vecinos. “El viernes les vi yo cenando con sus amigos”, comentaba una mujer, una versión que ha podido confirmar este diario. El matrimonio muerto, cuyos cuerpos fueron encontrados con heridas de arma blanca, cenó en un establecimiento en una de las plazas que salpican el casco urbano de Tauste. Allí permanecieron hasta, por lo menos, la madrugada. Eso fue el viernes por la noche. Al día siguiente, sobre las 21.30, encontraron sus cadáveres.

Este fin de semana en Tauste se celebraba un torneo de tenis que ha tenido a buena parte de la población entretenida. De ahí que algunos vecinos se enterasen el sábado ya de madrugada y otros no hayan sabido nada hasta la mañana de este domingo.

"Eran una gente de lo más normal"

En el entorno de la casa de Esther y Javier pocos vecinos se atrevían a asomarse a la calle. Los de la casa que toca pared con pared estaban visiblemente conmocionados y no quisieron decir nada ante los medios allí congregados. Otra familia en una casa cercana aseguraba no haber escuchado nada la noche en la que se produjeron los hechos. “Aquí lo único que se oye es algún remolque cuando pasa. Estamos a las afueras, es una zona muy tranquila”, explicaban.

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A falta de que se descarten oficialmente algunas de las posibilidades, los vecinos insisten en que no se explican qué ha pasado. “Eran una gente de lo más normal, muy acogedores, muy sensibilizados. Gente buena”, decía una mujer. El secreto bajo el que se mantiene la investigación, aunque lógico y necesario, no ayuda a disipar esas dudas. Aunque no se haya descartado ninguna posibilidad, si los vecinos no creen que haya sido un robo, ni un crimen de violencia machista, ni un ajuste de cuentas puesto que no se metían “en líos”, “¿quién ha matado a mis vecinos?”, se preguntan en Tauste.