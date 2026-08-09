Una fuerte tormenta tumba un árbol sobre una casa en una pedanía de Alcañiz y provoca daños en campos y carreteras de Aragón

Las tormentas veraniegas han sacudido con fuerza varias zonas de la provincia de Teruel durante la tarde de este domingo y en puntos de Zaragoza como Cariñena. El agua, acompañada de fuertes granizadas e importantes rachas de viento, han causado estragos en municipios como Alcañiz o Híjar, así como en los campos de sus alrededores y en algunas carreteras, aunque en este último caso no ha habido grandes problemas, como sucediese en la tarde del sábado en Monzón.

En Alcañiz, la peor parte se la han llevado dos pedanías, Puigmoreno y Valmuel. En el primer pueblo ha habido daños principalmente causados por los árboles, llegando a caer uno de ellos sobre el tejado de una casa, en el que ha provocado bastantes afecciones.

Copa de un árbol sobre un tejado en Puigmoreno a causa de la tormenta, este domingo. / S. E.

Del mismo modo, los Bomberos de la DPT y varios agricultores de la zona se han trasladado hasta la carretera provincial que une ambas pedanías para retirar algunos troncos que bloqueaban el paso, que se han ido retirando, tal y como ha confirmado a este diario el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan. No en vano, en la localidad turolense se han registrado 21 litros de lluvia y rachas de viento que en momentos puntuales han superado los 70 kilómetros por hora.

Un árbol caído en la carretera provincial que une Valmuel y Puigmoreno, adonde se han desplazado los Bomberos de la DPT. / S. E.

Mientras, en el Bajo Aragón la preocupación principal está en la cosecha del melocotón, que ya fue dañada en Calanda hace pocos días por otra tormenta con granizo. Uno de los municipios más afectados, dentro de su casco urbano, ha sido Híjar, que ha recibido "bastante granizo y mucha lluvia", precedidos de fuerte viento, como cuenta su alcalde, Jesús Puyol.

"Algunos coches que venían de la playa se han llenado de agua por cómo estaba la carretera de entrada al pueblo", afirma Puyol, que delimita además otros daños materiales en Híjar, como varios árboles caídos en los parques y la caída de una de las barreras que cierra el campo de fútbol municipal. Tanto en Híjar como otras localidades cercanas (Urrea de Gaén, Albalate...) hay caminos dañados, hasta los que se han desplazado también los Bomberos de la DPT.

Daños en el campo de fútbol de Híjar por la tormenta, este domingo. / S. E.

En la provincia de Zaragoza, en Cariñena, la tormenta ha descargado con importantes bolas de granizo y ha dejado varios coches dañados con abolladuras en el casco urbano. Los daños han llegado también a parte de los viñedos de la DO Cariñena, aunque con una afección menor de lo inicialmente previsto.

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"En las viñas no ha sido tanto daño como parecía, pero en el casco urbano sí que ha sido una tormenta muy agresiva, con muchos coches dañados, y ha dejado los plataneros y los huertos arrasados", explica Adolfo Simón, concejal de Agricultura de Cariñena. "Han caído 10 o 15 litros de agua y menos mal que al final no ha sido tanto como parecía en las viñas", concluye.