Sucesos
El exsecretario general de UAGA, Javier Sánchez, y su mujer, hallados muertos en su vivienda de Tauste con signos de violencia
La Delegación del Gobierno en Aragón y fuentes del municipio han confirmado los hechos que sigue investigando la Guardia Civil. El matrimonio tenía dos hijas
El exsecretario general de UAGA, Javier Sánchez, y su mujer, han sido hallados sin vida esta madrugada en su vivienda de Tauste. El matrimonio, de unos 60 años de edad y natural de la localidad de las Cinco Villas, ha sido hallado en el interior de su vivienda, ya fallecidos, y con signos de violencia.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón y fuentes municipales han confirmado el trágido suceso, aunque no se ha trasladado información sobre las causas ni cómo se han producido las muertes, aunque ambos cadáveres presentaban evidentes signos de violencia, según los primeros indicios, con heridas de arma blanca.
La Guardia Civil se encuentra en estos momentos investigando lo sucedido y todas las vías de la investigación permanecen abiertas.
El trágico suceso se ha producido en una vivienda unifamiliar, en la Ronda Val de Volvi, cerca de la Avenida de Sancho Abarca de la localidad de Tauste. Allí continúan varias dotaciones de la Guardia Civil investigando los hechos y recabando información para tratar de resolver las circunstancias de ambas muertes violentas.
UAGA llora la muerte de Sánchez: "Estamos consternados"
Fuentes de la organización agraria han confirmado que los fallecidos son su exsecretario general, Javier Sánchez, y su mujer, quien también había tenido una implicación importante en UAGA. Durante doce años, Sánchez fue la cara visible de UAGA en Aragón y también en el resto de España.
José María Alcubierre, actual secretario general de UAGA, ha expresado su "total consternación". "La familia de UAGA está en estado de shock. Estamos con el corazón en un puño porque una persona como Javier, con doce años como secretario general en UAGA, no hizo otra cosa que defender los derechos del campesinado en su pueblo, en su comunidad autónoma y en España", ha comentado por vía telefónica. "No entendemos cómo ha podido pasar esto. Lo único que sentimos es dolor y tristeza, y solo queremos trasladar nuestro apoyo a sus dos hijas, a sus familiares y todos sus amigos", añadía.
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