Primeras reacciones al crimen del exsecretario general de UAGA y su mujer en Tauste: "Estamos consternados"

El hallazgo del exsecretario general de UAGA, Javier Sánchez, y su mujer Esther, muertos en su casa de Tauste con signos de violencia, ha causado consternación no solo en su localidad natal, sino en el sector agrario y político, al que Sánchez estuvo vinculado buena parte de su vida.

Los primeros en lamentar su fallecimiento por causas violentas han sido su propia organización, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), que han confirmado que eran conocedores de los hechos desde la noche de este sábado, y se encuentran en Tauste ofreciendo apoyo a la familia y allegados de los fallecidos.

José María Alcubierre, actual secretario general de la organización agraria, ha reconocido que se encuentran "con el corazón en un puño", "en shock", "consternados", "sin saber qué hacer y llenos de tristeza", y ha querido trasladar un mensaje de condolencia y apoyo a las hijas del matrimonio y a todos sus allegados y familiares.

Después, desde Izquierda Unida Aragón, su coordinadora autonómica, Marta Abengochea, trasladaba también un mensaje de acompañamiento a la familia y de dolor. "Estamos totalmente consternados en Izquierda Unida de Aragón, ha sido un golpe terrible. Queremos mandar un abrazo fraterno a familiares, allegados y a todas las personas que tuvieron el lujo, el orgullo y el privilegio de compartir con ellos un trozo de este camino vital y de un camino de profundo compromiso con la humanidad, que es el que tuvieron Javier y Esther, con la lucha campesina, con la lucha por los derechos de la clase trabajadora, el enorme trabajo que hicieron en UAGA, y como digo, es un golpe muy hondo para nuestra organización", ha expresado la líder política en nombre de toda la organización.

Araga muestra su solidaridad

La Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ARAGA) ha trasladado a UAGA y a la familia del exsecretario general de esta organización, Javier Sánchez, sus condolencias por su muerte, del que aseguran que fue "un referente del compromiso en la lucha por el progreso del sector primario aragonés".

Desde ARAGA han trasladado en una nota de prensa su sentido pésame por estos dos fallecimientos, así como "el abrazo más afectuoso" y su cariño y se ponen a disposición de UAGA-COAG "en todo aquello que puedan requerir".

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"Javier Sánchez fue un referente del compromiso en la lucha por el progreso del sector primario aragonés. Su pérdida deja un vacío irreparable, pero su legado no caerá en el olvido", concluyen.