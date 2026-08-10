Tauste despide a Javier y Esther, “dos luchadores incansables” por causas justas e “imposibles de describir con palabras”

Cerca de 1.500 personas se han reunido este lunes en la Casa de Cultura de Tauste para despedir a Javier Sánchez y Esther Latorre, el matrimonio asesinado este fin de semana en la localidad cincovillesa. La fuerte vinculación social, sindical y política de los dos fallecidos ha marcado un emotivo acto de una hora de duración que ha congregado a compañeros, amigos, familiares y vecinos en torno al recuerdo de los dos históricos dirigentes del sindicato agrario UAGA.

Dirigentes de la organización agraria, tanto a nivel autonómico como nacional (COAG), líderes de Izquierda Unida, formación política en la que militaban los fallecidos, y amigos y compañeros de juventud de Javier y Esther han puesto voz a la despedida de dos personas “muy queridas en el pueblo” y más que conocidas por todos los vecinos de Tauste. Esa misma actividad sindical, política o social ha hecho que representantes de asociaciones y partidos de todo Aragón y España se hayan desplazado hasta la localidad zaragozana para dar su último adiós a la pareja.

El Somos de José Antonio Labordeta, una de las canciones preferidas del matrimonio, ha sido el colofón a un acto en el que se han dedicado palabras de recuerdo desde todos los primas de dos personas "imposibles de definir con adjetivas" y siempre reconocidas como "comprometidos luchadores", con la defensa del campo y el medio rural, "las causas justas" o la paz por bandera. Una bandera que todos los que han tomado la palabra han pedido mantener en lo alto, en recuerdo de Esther y Javier.

Los amigos, "los de la peña", han reconocido "la huella tan profunda en la vida" que han dejado los recién asesinados. "Resulta imposible imaginar que no estarán con nosotros", admitían desde un escenario en el que reconocían "la capacidad de mirar de Javier y de encontrar en cada persona una virtud" y de Esther "la buena amistad, la cercanía y las conversaciones que se alargaban porque siempre era agradable estar con ella". Una veintena de amigos reconocían "la enorme hospitalidad" del matrimonio y que "una de las mejores maneras de explicarlos" es como "personas que siempre encontraban un sitio para alguien más y acogerlo". El recuerdo de los amigos se queda con "los abrazos y los privilegios de haberlos tenido como amigos". Te quiero, de Mario Benedetti, ponía la guinda a la despedida a "personas maravillosas para las que los adjetivos se quedan pequeños".

Reconocimiento social, sindical y político

El exalcalde de Tauste, Carlos Alegre, recordaba a Esther como "una alumna entrañable" en su etapa en el colegio y a Javier como "un estudiante necesitado de un espacio vital para desarrollarse". El exregidor de la localidad destacó la llegada de la Transición al consistorio, dentro de "un ambiente cultural y vital en el que los dos fueron piezas fundamentales" para completar ese proceso, "creando cauces para que su generación pudiera realizarse". Ángeles Ramón y Lola García, compañeras en algunos de esos proyectos, han recordado la labor por la integración que tanto Esther como Javier desarrollaron en su juventud y mantuvieron hasta sus últimos días.

Los dos referentes del sindicalismo agrario han sido reconocidos por Andrés Góngora (COAG), José María Alcubierre (UAGA) y Andoni García (Vía Campesina), asociaciones en las que tanto Esther como Javier se mantuvieron activos. Góngora ha admitido "la dificultad" para analizar el momento, pero ha pedido al entorno de los dos fallecidos reconocer "a dos buenas personas, muy queridas en cualquier lugar". "Nos tenemos que quedar con que hemos tenido la suerte de tener momentos con ellos", ha completado Góngora.

Un emocionado Alcubierre ha presentado un recipiente con tierra de todas las comarcas de Aragón, como símbolo del compromiso con el sector primario de los dos homenajeados. "Analizaba los problemas y veía que los podíamos tener en el futuro", ha dicho el secretario general de UAGA sobre Javier, mientras que ha destacado "el feminismo en el campo" que consiguió introducir Esther en el seno de la organización, "la igualdad en el plano en el que tenía que estar".

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha manifestado el "profundo dolor" que ha supuesto la pérdida de dos personas que formaron parte de estas siglas y de las que ha destacado su "inteligencia" y el "corazón" que ponían en sus acciones. También cómo "sembraron generosidad" y amor por el campo, por el feminismo y por causas como la lucha por el pueblo palestino: "Sembraron paz en mayúsculas", ha subrayado.

Tema de conversación

La conversación, el tema que centra todos los cotos del pueblo, también se nota fuera de la Casa de Cultura. Por ejemplo, en los bares de la plaza. "Es una pena total", coinciden en una mesa varios vecinos que recuerdan anécdotas y las últimas veces que coincidieron con Javier y Esther.

Despedida con "mucho dolor" a Javier y Esther, el matrimonio asesinado en Tauste. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La detención de una de las hijas del matrimonio y de su pareja, anunciada este lunes por la mañana por la Guardia Civil, ha sido "un jarro de agua fría" para todos, aseguran otros vecinos que prefieren salvaguardar su identidad "porque todos nos conocemos en el pueblo".

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"Te cuesta creer que sea verdad, ¿cómo pueden pasar estas cosas?", reflexiona Luis, uno de los vecinos que se ha acercado al homenaje que desborda el lugar habilitado por el ayuntamiento para despedir a sus vecinos. "Oyes cosas, pero ya no sabes decir ni qué es verdad ni no", corta el vecino al ser preguntado por la detención de la hija y de su pareja por parte de la Guardia Civil como presuntos autores del homicidio.