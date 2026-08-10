Festejos populares
Un detenido en Huesca por una agresión sexual en el primer día de San Lorenzo
La alcaldesa Lorena Orduna ha informado de la agresión "por tocamientos de un hombre a una chica" en el balance de incidencias del primer día de fiestas
El primer día de fiestas de San Lorenzo se ha saldado con una agresión sexual a una joven, que sufrió "tocamientos" por parte de un hombre, según ha trasladado la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, en el balance de incidencias del primer día de festejos populares. Según ha confirmado también la alcaldesa, como consecuencia de los hechos se ha detenido al presunto autor de los tocamientos.
Pese a esta denuncia, Orduna ha asegurado que el primer día de fiestas se ha desarrollado "con tranquilidad", y ha dado cuenta también de algunos otros incidentes, como el de un joven con traumatismos tras una caída.
"Han sido 24 horas de total ebullición en la ciudad de Huesca tras el cohete y hemos tenido menos incidentes que otros años. Han bajado los traslados en ambulancia, hemos tenido menos incidencias, sí que hubo un traumatismo de una persona que se subió a un tonel, se cayó y está en Urgencias en observación. Hemos tenido las típicas peleas, la policía ha actuado, delitos de alcoholemia, etc, y también ha habido una agresión por tocamiento de un hombre a una chica. Por tocamiento, insisto", ha explicado la alcaldesa.
"Es lo que tenemos hasta ahora después de haber celebrado la Junta de Seguridad de esta mañana", ha añadido Orduna, quien pese a esa denuncia por agresión sexual ha dicho que "ha sido una noche tranquila, con muchísima gente en la ciudad de Huesca".
Además, ha concretado que "los puntos violeta tampoco han tenido, salvo esta incidencia, ningún tipo de saturación, al revés, y eso a pesar de que el día 9 es uno de los más complicados. Por eso estamos contentos", ha declarado, y ha felicitado a los visitantes y oscenses por "disfrutar de nuestras fiestas como hay que disfrutarlas, con respeto y con civismo".
Denuncia en el punto violeta y posterior detención
Aunque la Policía Nacional no ha compartido más información, la regidora de la ciudad se ha limitado a explicar que la víctima "denunció los hechos, pero no tenemos más información". "Hubo un tocamiento, una agresión, se ha denunciado y se ha detenido (al agresor), como hay que hacer", ha concluido Orduna.
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