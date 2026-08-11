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Los detenidos por el crimen de Tauste no pasarán a disposición judicial este martes

Una de las hijas del matrimonio y su pareja siguen en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Valdespartera, en Zaragoza

La Comandancia de la Guardia Civil en Valdespartera, esta semana.

La Comandancia de la Guardia Civil en Valdespartera, esta semana. / Miguel Ángel Gracia

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Guardia Civil continúa con la investigación de las circunstancias del doble homicidio ocurrido en Tauste (Zaragoza) el pasado viernes, mientras los dos detenidos por estos hechos continúan en dependencias del instituto armado, sin que se prevea que puedan pasar a disposición judicial este martes.

El exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) Javier Sánchez y su esposa, Esther Latorre, fueron encontrados sin vida, y con evidentes signos de violencia, por unos familiares a primera hora de la noche del pasado sábado en su domicilio de Tauste, aunque la Guardia Civil confirmó que las muertes se habían producido el viernes.

Los cadáveres, que estaban en diferentes habitaciones, presentaban heridas de arma blanca y desde el instituto armado explicaron que no se descartaba ninguna línea de investigación.

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A pesar de ello, a mediodía de este lunes la Guardia Civil detuvo en Zaragoza a una de las dos hijas del matrimonio y a un hombre, pareja sentimental de esta, que continuarán durante todo el día de hoy en dependencias del instituto armado. Ambos se encuentran en la Comandancia de Valdespartera, en la capital aragonesa.

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