Muere un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en Cella (Teruel)
El suceso ha ocurrido a las 08.35 horas de este martes en la carretera TE-V-9011 de la provincia turolense
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Un hombre de 59 años ha fallecido este martes en un accidente de tráfico en la carretera TE-V-9011, en el término municipal de Cella (Teruel). El suceso ha ocurrido a las 08.35 horas de este martes cuando un camión caja y un turismo ha chocado de manera frontal a la altura del kilómetro 3 de la citada vía.
El fallecido es el conductor del coche, vecino de la localidad de Gea de Albarracín. El conductor del camión ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas que le han sido practicadas.
La unidad especializada de la Guardia Civil de Teruel investiga las causas del siniestro y el Juzgado de la capital instruye diligencias.
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