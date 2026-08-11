Muere un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en Cella (Teruel)

Un hombre de 59 años ha fallecido este martes en un accidente de tráfico en la carretera TE-V-9011, en el término municipal de Cella (Teruel). El suceso ha ocurrido a las 08.35 horas de este martes cuando un camión caja y un turismo ha chocado de manera frontal a la altura del kilómetro 3 de la citada vía.

El fallecido es el conductor del coche, vecino de la localidad de Gea de Albarracín. El conductor del camión ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas que le han sido practicadas.

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Lugar del accidente de tráfico en Cella este martes / Guardia Civil

La unidad especializada de la Guardia Civil de Teruel investiga las causas del siniestro y el Juzgado de la capital instruye diligencias.