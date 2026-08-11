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Surrealista situación en un transitado puerto del Alto Aragón: un buitre provoca retenciones durante más de media hora

El ave rapaz se había quedado dentro de un túnel y los operarios han optado por cortar la circulación, que ya está restablecida

Acceso al túnel de Arguis, en el puerto de Monrepós.

Acceso al túnel de Arguis, en el puerto de Monrepós. / DGT

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Un buitre ha sido el inesperado causante de algunas retenciones kilométricas en un túnel de la A-23, en el puerto de Monrepós, en el término municipal de Caldearenas. La presencia del animal se ha detecado en torno a las 17.45 horas y, a la vista de que el ave rapaz no abandonaba el túnel, los operarios de mantenimiento de carreteras han optado por cortar la circulación hasta lograr que el buitre abandonase el paso.

Según informa la Guardia Civil de Huesca, la surrealista situación se ha prolongado durante "media hora larga", tras la exitosa intervención de un componente del GREIM que se encontraba de servicio en ese instante y ha ayudado a los operarios a sacar al ave rapaz del túnel.

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El tráfico se ha restablecido pasadas ya las 18.15 horas y poco a poco ha ido retomando la normalidad.

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