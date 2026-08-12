Sigue la investigación por el crimen de Tauste: los detenidos se acogen a su derecho a no declarar y la Guardia Civil revisa las cámaras del municipio

Tauste sigue en estado de shock, mientras la investigación sobre el crimen que acabó con la vida del matrimonio formado por Javier Sánchez y Esther Latorre sigue su curso. Por el momento, los dos detenidos, Carlota (la hija mayor de la pareja) y su actual novio, Luis Carlos, se han acogido a su derecho a no declarar. Permanecen en la Comandancia de la Guardia Civil en Valdespartera, donde fueron trasladados el pasado lunes, tras su arresto a mediodía en Zaragoza, antes de pasar a disposición judicial, en el tribunal de Ejea de los Caballeros.

El plazo legal para su traslado, de 72 horas, concluye este jueves al mediodía, por lo que será en las próximas horas cuando se produzcan los siguientes pasos. Por el momento, el equipo de la Policía Judicial, procedente de Madrid, se centra en terminar de perfilar el atestado, mientras la Guardia Civil sigue buscando pruebas en el domicilio y también en Tauste. De hecho, están revisando las cámaras del municipio para intentar determinar cómo se habrían desplazado desde Zaragoza, con una investigación que está bajo secreto de sumario.

"Estamos todos jodidos, nadie podía esperar esta salvajada", ha afirmado el alcalde de Tauste, Miguel Ángel Francés, quien resalta que tenía "mucha relación con Javier". "Pensábamos distinto, pero era una persona con la que se podía hablar de todo. Además, siempre se implicaba mucho y quería conocer los proyectos del ayuntamiento", insiste Francés.

Miguel Ángel Gracia

En un primer momento, la Guardia Civil no descartó ninguna hipótesis. Los cuerpos del matrimonio fueron hallados con varias heridas de arma blanca en su domicilio en la madrugada del sábado al domingo. Fue el lunes, en torno al mediodía, cuando Carlota y Luis Carlos fueron detenidos en Zaragoza, para ser trasladados a Valdespartera antes de su puesta a disposición judicial en los juzgados de la capital de las Cinco Villas, Ejea de los Caballeros.

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Ese mismo lunes se celebró un velatorio multitudinario en la Casa de Cultura de Tauste, un acto civil al que asistieron más de 1.500 personas. La sensación entre los vecinos era de consternación y "mucho dolor", mientras las preguntas siguen abriéndose camino en un doble crimen que ha alterado la vida y el día a día del pueblo desde el pasado fin de semana.