Un accidente de una motorista en el túnel de Arguis obliga a cortar la A-23 durante casi dos horas
La conductora ha sufrido una indisposición y se ha caído sin que en el accidente hayan intervenido otros vehículos
El accidente de una motorista en el túnel de la A-23 a la altura de Caldearenas ha obligado a cortar la Autovía Mudéjar durante casi dos horas.
Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Huesca, a las 17.45 horas en el punto kilométrico 387.7 de la autovía A-23, en la calzada sentido ascendente y en el término municipal de Caldearenas, se ha producido el accidente de circulación en el que una motorista sufría una caída "por enfermedad súbida".
Al registrarse el siniestro dentro del túnel, el corte de la autovía se ha prolongado durante casi dos horas, hasta que la circulación ha podido restablecerse sobre las 19.30 horas.
Tal y como han confirmado desde el Instituto Armado, la motorista ha resultado herida leve como consecuencia del golpe, pero ha sido trasladada al Hospital San Jorge de Huesca para practicarle más pruebas.
En el lugar del accidente se han personado una patrulla del destacamento de Tráfico de Huesca y una ambulancia del servicio de urgencias del 061.
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