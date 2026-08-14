El abogado de uno de los dos presuntos autores del doble homicidio de Tauste estudia recurrir el auto de prisión

El abogado de Luis Carlos Rivera, la pareja de la hija del matrimonio hallado muerto en su domicilio de Tauste el pasado 8 de agosto, va a estudiar la posibilidad de recurrir el auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza, dictado en el día de ayer por la titular de la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros.

Tanto Luis Carlos, como Carlota, la hija del exsecretario general de UAGA, Javier Sánchez y de Ester Latorre, se encuentran en el centro penitenciario de Zuera, a donde fueron trasladados desde los Juzgados. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar, al igual que en dependencias de la Guardia Civil.

El letrado Sergio Piracés ha indicado a Europa Press, que ya se ha levantado el secreto de sumario, y que baraja la posibilidad de estudiar interponer recurso contra el auto de prisión.

Ha añadido que considera que no existe riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga de su patrocinado, de 30 años de edad, al que no le constan antecedentes, y al que ha calificado de "una persona normal" e incluso "tímida".

Los detenidos, acusados de acabar con la vida del matrimonio formado por Javier Sánchez y Esther Latorre, fueron trasladados el pasado lunes a la Comandancia de la Guardia Civil en Valdespartera, tras su arresto a mediodía en Zaragoza. Ayer, jueves 13 de agosto, pasaron a disposición judicial en los Juzgados de Ejea de los Caballeros, pero, ante su negativa a declarar, ambos fueron trasladados a Zuera con Prisión provisional y sin fianza.