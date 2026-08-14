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Fallece un motorista en una colisión frontal con un camión en Cariñena

El siniestro se ha producido en la N-330 y las causas del accidente se encuentran bajo investigación

Imagen de archivo de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de la Guardia Civil. / EFE

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Un motorista ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-330, dentro del término municipal de Cariñena.

El siniestro se ha producido a las 10.25 horas, a la altura del punto kilométrico 447, donde, por causas que todavía se están investigando, una motocicleta y un camión han sufrido una colisión frontal.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta ha fallecido.

Las circunstancias que han provocado el accidente se encuentran en estudio con el objetivo de determinar cómo se produjo la colisión.

Se trata del segundo accidente mortal de esta semana. El pasado martes, un hombre de 59 años falleció en un accidente de tráfico en la carretera TE-V-9011, en el término municipal de Cella (Teruel). El suceso ocurrió a las 08.35 horas cuando un camión caja y un turismo ha chocado de manera frontal a la altura del kilómetro 3 de la citada vía.

Se trata del segundo accidente mortal en las carreteras aragonesa durante el mes de agosto, después de que se registraran al menos cuatro víctimas mortales durante el mes de julio. Los siniestros se produjeron en las tres provincias y afectaron a distintos tipos de usuarios de la vía.

Noticias relacionadas

En Teruel, un agricultor de 65 años falleció el 2 de julio tras volcar el tractor que conducía en las inmediaciones de Muniesa, mientras que al día siguiente un ciclista de 82 años perdió la vida atropellado por un camión en la N-234, a la altura de Torrelacárcel. En Zaragoza, un hombre de 51 años murió el 11 de julio en una colisión frontal entre un turismo y un camión en la N-211, cerca de Mequinenza. El último accidente mortal localizado en julio tuvo lugar el día 30 en la A-23, en Almudévar (Huesca), donde falleció un conductor de 52 años tras salirse de la vía y volcar la furgoneta que conducía. En lo que va de año, las carreteras aragonesas se han cobrado ya 30 vidas. A 11 de julio.

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