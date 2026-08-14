La Guardia Civil detiene al conductor de un camión por conducción temeraria en Zaragoza.

La Guardia Civil ha detenido a un conductor en la provincia de Zaragoza como presunto autor de un delito de negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la detección de alcohol y drogas. Esta misma persona está siendo investigada por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.

Los hechos se iniciaron la mañana del pasado viernes 7 de agosto cuando se recibieron varias llamadas en la central de emergencias de Guardia Civil (062) por parte de usuarios que circulaban por la A68, término municipal de Zaragoza, comunicando la conducción errática con riesgo para la circulación de un camión por dicha vía. Tras activar a varias patrullas del Subsector de Tráfico de Zaragoza se localizó el vehículo articulado e identificó a su conductor, a quien se le informó de la obligación de someterse a las pruebas reglamentarias de detección de alcohol y drogas. Al negarse expresamente a realizarlas el conductor fue investigado por un supuesto delito de negativa a las pruebas.

Horas más tarde, tras el análisis de material audiovisual aportado por un Policía Municipal de Madrid, que se encontraba fuera de servicio, los agentes apreciaron indicios racionales de un supuesto delito de conducción temeraria.

Colaboración ciudadana

La localización del vehículo fue posible gracias a la colaboración ciudadana: varias personas alertaron con sus llamadas de la conducción errática que estaban presenciando, permitiendo a los agentes de Tráfico actuar con rapidez. La Guardia Civil agradece esta colaboración y recuerda la importancia de comunicar este tipo de conductas de riesgo a través del 062.

La actuación ha sido desarrollada por agentes de la Agrupación de Tráfico pertenecientes al Subsector de Tráfico de Zaragoza.

Consecuencias legales

El delito de negativa a las pruebas, está previsto en el artículo 383 del Código Penal, el cual castiga esta conducta con pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir de uno a seis años a quien conduzca un vehículo a motor con temeridad manifiesta, poniendo en concreto peligro la vida o integridad de las personas.

Consejos y recomendaciones

En caso de prever que no se está en condiciones óptimas, el conductor debe planificar sus desplazamientos mediante el uso de transporte público, taxis o designación de un conductor sobrio antes de salir. También resulta crucial rechazar cualquier consumo de sustancias si se prevé coger el vehículo y evitar falsas soluciones como esperar unas pocas horas, ya que la metabolización es lenta y variable.

Para evitar el delito de negativa y sus consecuencias, el conductor debe colaborar siempre con los agentes en cualquier control, tras una infracción o tras un accidente. La obstrucción del test mediante engaños o soplidos flojos se considera negativa implícita y activa la vía penal.

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Para más información pueden dirigirse a la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Zaragoza en el teléfono 696 957 782.