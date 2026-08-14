La Policía Nacional detiene a un hombre por cometer al menos 40 robos con fuerza en trasteros de Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 35 años como presunto responsable de al menos 40 robos con fuerza en trasteros de diferentes urbanizaciones y complejos residenciales de Zaragoza.

La investigación comenzó tras detectarse, en un reducido espacio de tiempo, numerosos robos cometidos principalmente durante la madrugada y con características similares. Los autores centraban su actividad en grandes comunidades residenciales que disponían de múltiples trasteros, diferentes vías de acceso y, en algunos casos, escasa cobertura mediante cámaras de seguridad.

Los hechos investigados se produjeron en diferentes ocasiones entre los días 19 y 30 de julio, afectando a inmuebles situados en las calles Escoriaza y Fabro, Tenor Gayarre, Vicente Berdusán, Santander, Duquesa de Villahermosa y Celanova, así como en la urbanización Parque Roma.

Una vez conseguían acceder a las zonas comunes, los autores violentaban numerosos trasteros con el objetivo de comprobar qué efectos podían encontrar en su interior, apoderándose principalmente de herramientas, bicicletas, alimentos y maletas, estas últimas utilizadas presuntamente para facilitar el transporte de los objetos sustraídos.

La minuciosa investigación desarrollada por el Grupo de Policía Judicial permitió relacionar los diferentes hechos y también localizar y recuperar gran parte de los efectos sustraídos. Numerosos de estos objetos recuperados ya han podido ser entregados a sus propietarios, mientras los investigadores continúan realizando gestiones para determinar la procedencia del resto y localizar a sus legítimos dueños.

Las pesquisas permitieron finalmente identificar a uno de los presuntos autores, un hombre de 35 años que fue localizado y detenido el pasado 11 de agosto en las proximidades de la calle Duquesa de Villahermosa.

La investigación permitió además determinar la presunta participación en algunos de los hechos de su consorte, un hombre de 38 años que actualmente se encuentra en prisión cumpliendo condena por hechos similares. Concretamente, los investigadores lo relacionan con los robos cometidos en numerosos trasteros de la urbanización Parque Roma, por lo que se le imputa otro delito de robo con fuerza.

El detenido presenta una importante reiteración delictiva reciente. En poco más de un mes ha sido detenido en tres ocasiones por delitos contra el patrimonio y por dos hurtos de menor entidad, además de contar con varios antecedentes policiales por hechos de distinta naturaleza.

Este tipo de robos genera una especial sensación de inseguridad entre los residentes, ya que los autores suelen violentar numerosos trasteros de una misma comunidad para inspeccionar su contenido, descartando posteriormente aquellos efectos que consideran de escaso valor.

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El detenido ha pasado durante la mañana de hoy a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.