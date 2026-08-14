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Un policía nacional fuera de servicio detiene a un hombre tras sorprenderlo robando en un vehículo en Zaragoza

El agente fuera de servicio escuchó un ruido de cristales y sorprendió al sospechoso rompiendo la ventanilla con una tapa de alcantarilla

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional.

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. / El Periódico

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Un policía nacional fuera de servicio ha detenido a un hombre, de 53 años, como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo, registrado el pasado 13 de agosto sobre las 11.30 horas.

Los hechos tuvieron lugar cuando el agente escuchó un fuerte ruido de cristales. Inmediatamente, observó a un hombre con medio cuerpo dentro de un coche y cristales rotos por el suelo, en la calle José Paricio Frontiñán.

El policía comprobó cómo el hombre portaba una tapa de alcantarilla, objeto que presuntamente habría utilizado para romper el cristal y acceder al interior del coche.

Al verse sorprendido, el individuo emprendió la huida en dirección al paseo María Agustín, mientras el policía nacional se identificaba como agente y comenzaba a seguirlo. Finalmente, consiguió interceptarlo a escasos metros del lugar, procediendo a su detención hasta la llegada de los indicativos policiales de servicio.

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El detenido, que cuenta con varios antecedentes policiales por hechos similares, fue trasladado a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias, pasó a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.

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