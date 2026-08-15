Muere un pastor de 54 años tras ser alcanzado por un rayo en la Sierra de Sis, en Arén

Un pastor de 54 años, vecino de la comarca de La Ribagorza, falleció este viernes tras ser alcanzado por un rayo mientras realizaba labores de pastoreo en la zona de la Sierra de Sis, en el término municipal de Arén, según ha informado la Guardia Civil de Huesca.

El aviso fue recibido sobre las 14.00 horas por la Central COS 062 de la Guardia Civil, después de que un particular comunicara que una persona había sido alcanzada por un rayo en esta zona del Pirineo oscense.

Tras recibir la alerta, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca movilizó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque, a la Unidad Aérea de Benasque y a un médico del 061.

Los equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar y localizaron al pastor, que presentaba signos incompatibles con la vida. El cuerpo fue evacuado en helicóptero hasta la helisuperficie de Benasque, donde aguardaban los servicios funerarios.

Posteriormente, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza para la realización de las diligencias correspondientes.

El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Barbastro se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

Balance anual

En total, en 2025 la Guardia Civil realizó en Aragón 562 rescates en montaña, auxiliando a 865 personas. Fueron 47 rescates y 160 personas menos que en 2024, pero continúa marcando la tendencia ascendente de toda la serie analizada, siendo valores superiores a los del 2023 y años anteriores.

as cifras del pasado año demuestran que el 49% de las personas que tuvieron que ser atendidas por la Guardia Civil y otros cuerpos de rescate estaban realizando prácticas de poco riesgo como el senderismo. Únicamente un 17% de las personas que necesitaron atención se encontraba en la alta montaña o en crestas en prácticas de montañismo deportivo. Otro 9% tuvieron que ser atendidos por encontrarse en zonas de barranquismo.

Los meses de julio y agosto es el momento en el que se tiene constancia de más atención por parte de los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), siendo un 19% y un 22% respectivamente. En total, el tercer trimestre de 2025 concentró el 52% de la actividad de este cuerpo en todo el año, siendo un 45% de los mismos desarrollados en fin de semana. En la montaña solo se produjeron un 4% de fallecimientos.