La Guardia Civil realiza 20 rescates en seis días en el Pirineo oscense, con dos muertos

La Guardia Civil ha intervenido en 20 rescates entre los días 10 y 15 de agosto en la provincia de Huesca, un periodo en el que dos personas fueron localizadas sin vida, una en el barranco de Chiniprés, en Canfranc, y otra en la Sierra de Sis, en Arén, después de la caída de un rayo.

Todos los avisos fueron recibidos a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón en la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca. Los operativos movilizaron a efectivos de los GREIM, unidades aéreas y personal médico del 061.

La jornada con más intervenciones fue la del 10 de agosto, con cuatro rescates. El primero se produjo a las 7.20 horas en las inmediaciones del refugio de la Renclusa, en Benasque, donde una senderista de 31 años sufrió un esguince de tobillo mientras se encontraba con otros dos senderistas. Los tres fueron evacuados en helicóptero hasta Benasque.

Ese mismo día, un senderista francés de 52 años tuvo que ser rescatado en el ibón de Escalar, en Canfranc, también por un esguince de tobillo. Posteriormente, los equipos auxiliaron a un hombre de 80 años que no podía continuar por agotamiento en la senda del Mirador de Pixirillo, en Benasque, y a una senderista de 28 años que sufrió un esguince tras tropezar en el Circo de Cirriata, en el valle de Ordesa.

El 11 de agosto se registraron tres avisos. A las 10.25 horas se comunicó el accidente de un parapentista en las inmediaciones de Punta Baguer-Pico Canal Roya, en Canfranc, lo que motivó la activación del GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. La nota de prensa no aporta más información sobre el resultado de esta intervención.

Ese día también fueron rescatados una senderista de 61 años que sufrió una fractura de metatarso en las Gorgas del Alba, en Benasque, y un senderista francés de 25 años que se luxó un hombro tras una caída en la zona de Peña Montañesa-Faja del Toro, en El Pueyo de Araguás. Este último fue trasladado al hospital de Barbastro.

Otros cuatro rescates se produjeron el 12 de agosto. Una senderista francesa de 69 años sufrió un esguince de tobillo cerca del refugio de Anglios, en Montanuy; un montañero de 58 años sufrió una laceración en un muslo tras deslizarse por una pendiente en el corredor de la Moskova, en Torla-Ordesa; y un barranquista de 20 años se lesionó un tobillo en el barranco de Barrosa, en Bielsa. Además, dos senderistas de 37 y 34 años tuvieron que ser evacuados en Peña Blanca, en Piedrafita de Jaca, al no poder continuar debido al agotamiento.

El primer fallecimiento recogido en el balance corresponde al 13 de agosto. A las 10.10 horas se recibió un aviso sobre una persona que presentaba signos no compatibles con la vida en el barranco de Chiniprés, en Canfranc. La Guardia Civil activó al GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061.

Durante esa jornada también se rescató a una barranquista de 53 años que sufrió una fuerte contusión en la espalda tras una caída en el barranco Furco, en Broto, y a un senderista belga de 24 años que no podía continuar por agotamiento en las inmediaciones del refugio de Góriz, en Fanlo.

El 14 de agosto se produjeron otras tres intervenciones. Una barranquista de 24 años fue evacuada después de sufrir una caída en el barranco Golces, en Fanlo, mientras que un hombre de 47 años tuvo que ser trasladado al Hospital San Jorge de Huesca tras sufrir un esguince de tobillo durante un salto en el barranco de la Peonera, en Bierge.

La tercera actuación de esa jornada se saldó con el segundo fallecido del balance. A las 14.00 horas se comunicó que una persona que realizaba labores de pastoreo en la Sierra de Sis, en el término municipal de Arén, presentaba signos no compatibles con la vida después de la caída de un rayo.

Noticias relacionadas

Finalmente, el 15 de agosto se registraron tres rescates. Una barranquista de 22 años se luxó un hombro tras saltar a una poza en el barranco de Barrosa, en Bielsa, y otra barranquista, de 48 años, sufrió una fractura de tobillo tras un salto en el barranco de la Peonera. La última intervención recogida en el balance tuvo lugar en el GR-11, en el collado de Tebarray, en Sallent de Gállego, donde un montañero taiwanés de 19 años fue rescatado después de sufrir una caída que le provocó sangrado en la cabeza y desorientación. Fue trasladado al Hospital San Jorge de Huesca.