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Tragedia en las carreteras de Zaragoza: mueren cuatro personas en un accidente entre Bulbuente y Maleján

Las víctimas mortales viajaban en el mismo turismo, que ha colisionado frontalmente con un camión en la N-122, y un herido grave ha sido evacuado en helicóptero a un centro hospitalario

Efectivos de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza actuando en el lugar el accidente.

Efectivos de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza actuando en el lugar el accidente. / DPZ

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Jorge Heras Pastor

Zaragoza

Cuatro personas han fallecido y otra ha resultado herida grave en un grave accidente de tráfico registrado esta mañana en la carretera N-122 a su paso por la provincia de Zaragoza, entre los términos municipales de Bulbuente y Maleján. El siniestro ha sido como consecuencia de un choque frontal entre un turismo y un camión. Las víctimas mortales viajaban en el mismo vehículo, mientras que el herido grave ha sido evacuado en helicóptero a un centro hospitalario.

El siniestro ha obligado a movilizar un importante dispositivo de emergencias. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ), que han tenido que intervenir para excarcelar a las víctimas atrapadas en los vehículos.

Además del turismo y el camión implicados directamente en el choque frontal, un tercer turismo se ha visto involucrado en el accidente, aunque sus ocupantes no han resultado heridos, según la información facilitada por los Bomberos de la DPZ.

En el operativo también han intervenido efectivos de la Guardia Civil y del 061, el Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias de Aragón. El herido de mayor gravedad ha tenido que ser trasladado en helicóptero hasta un centro hospitalario.

Accidentes mortales en agosto

Este nuevo y trágico siniestro se suma a otros accidentes mortales registrados en las carreteras y caminos de Aragón en los últimos días. El pasado 3 de agosto, un hombre de 73 años falleció de madrugada en Miedes (Zaragoza) tras sufrir un accidente con el quad que conducía y en el que viajaba también su hijo, que tuvo que ser trasladado al hospital.

Además, el pasado viernes un motorista perdió la vida en Cariñena después de sufrir una colisión frontal con un camión en la N-330. Días antes, el 11 de agosto, un hombre de 59 años había fallecido en otro choque frontal entre un turismo y un camión en la carretera TE-V-9011, en el término municipal de Cella (Teruel).

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La redacción de este diario está trabajando para ampliar la información sobre este trágico suceso y esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.

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