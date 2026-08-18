Conmoción en Aragón por la muerte de un bombero y un trabajador en un incendio en Calatorao: "Un abrazo sincero a su familia y compañeros"

El trágico fallecimiento de un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y de un trabajador de un taller mecánico en un incendio en Calatorao ha conmocionado a la sociedad aragonesa, cuyo presidente, Jorge Azcón, ha expresado su pésame y dolor en su cuenta de X (antes Twitter). El presidente del Gobierno de Aragón ha explicado que se encuentra "consternado" por esta triste noticia, apenas 48 horas después de que un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) muriera al sufrir un accidente cuando participaba en la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos.

"Quiero hacer llegar un abrazo sincero a su familia y a sus compañeros, que hoy han perdido a uno de los suyos", ha trasladado Azcón cuando se ha conocido el fallecimiento del bombero, un mensaje al que se ha sumado un segundo una vez que se ha certificado el deceso del trabajador del taller. "Llegan las peores noticias desde Calatorao (...) Todo mi afecto y cariño a las familias de las víctimas y a sus compañeros. El Gobierno de Aragón está a disposición del municipio y de todos los afectados en estos momentos tan difíciles", ha manifestado el presidente del Ejecutivo autonómico.

Desde la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Comarca de Calatayud también se han querido sumar a estas muestras de afecto a través de un comunicado de Facebook en el que han querido hacer llegar su "apoyo", "respeto" y "solidaridad" a todos los afectados. "Su servicio y entrega permanecerán siempre en nuestra memoria", han publicado en sus redes sociales.

En el caso de UGT han expresado sus condolencias a través de un comunicado en el que han subrayado que la víctima "ha entregado su vida protegiendo la de los demás". "Hoy el silencio de los parque de bomberos es más profundo. Un silencio cargado de respeto, de dolor y de orgullo por haber compartido el camino con un verdadero profesional. Que su memoria nos recuerde siempre el valor de quienes arriesgan su vida para que el resto podamos dormir tranquilos", han apuntado.

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En esta misma línea se han expresado desde el operativo Infoar. "En un día especialmente doloroso para todos nosotros, trasladamos nuestro cariño y apoyo a sus familiares, amigos y compañeros, así como al conjunto de la Diputación de Zaragoza y su cuerpo de bomberos. Un día más, todo nuestro reconocimiento a quienes cada día arriesgan su vida al servicio de los demás", han dicho.