Un futbolista amateur y un estudiante de Magisterio, entre los cuatro jóvenes en el accidente de Bulbuente: "La noticia nos deja devastados"

Las primeras informaciones sobre la identidad de las víctimas del trágico accidente ocurrido este lunes en la N-122, entre las localidades zaragozanas de Bulbuente y Malejan, comienzan a poner rostro a las cuatro jóvenes de entre 18 y 21 años que perdieron la vida en la colisión frontal entre un turismo y un camión. Entre los fallecidos, todos ellos residentes en la capital aragonesa, se encuentra Djedy Sidibe, jugador del Zaragoza Galaxy, un equipo aficionado de fútbol 7 de la ciudad que participa en competiciones locales durante los fines de semana en las instalaciones del Parque Deportivo Ebro.

El club ha comunicado la muerte de su jugador y amigo a través de un emotivo mensaje difundido en sus redes sociales. "Para nosotros, Djedy no era solamente un jugador. Era un amigo y, sobre todo, una gran persona", señala el Zaragoza Galaxy en su despedida.

La entidad explica que recibió la noticia del accidente con enorme consternación. "Ayer recibimos la trágica noticia del accidente de tráfico en el que Djedy perdió la vida junto a otras tres personas. Una noticia que nos deja completamente devastados y sin palabras", continúa el mensaje difundido en el perfil del equipoen Instagram.

"Despedimos a un amigo"

El equipo recuerda a Sidibe como una persona con la que compartieron "momentos, risas y buenos recuerdos" y que, por su forma de ser, "siempre conseguía sacarte una sonrisa". "Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Hoy despedimos a un amigo, a un compañero y a una persona que siempre tendrá un lugar en nuestros corazones", concluye la publicación, que traslada sus condolencias también a las familias de las otras tres víctimas mortales.

Por otra parte, la Universidad de Zaragoza ha confirmado a preguntas de este diario que otro de los fallecidos era alumno del grado de Magisterio en Educación Primaria. El joven había terminado el tercer curso y tenía previsto comenzar cuarto el próximo mes de septiembre.

Estas son las primeras identidades que han trascendido públicamente de las víctimas del accidente, aunque todavía queda por conocerse oficialmente quiénes eran los otros dos fallecidos en el siniestro.

Choque frontal entre un coche y un camión

El accidente se produjo a las 9.40 horas del lunes, en el punto kilométrico 66,800 de la N-122, dentro del término municipal de Bulbuente. El turismo en el que viajaban las cinco víctimas colisionó frontalmente con un camión. Cuatro de sus ocupantes fallecieron y un quinto resultó herido muy grave y fue evacuado en helicóptero a un centro hospitalario.

La Unidad de Investigación de Siniestros de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar las causas y circunstancias en las que se produjo la colisión, el accidente más grave registrado en las carreteras aragonesas desde 2023 por número de víctimas mortales.