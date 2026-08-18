Dos heridos en La Muela y Quinto de Ebro en dos accidentes viales por alcance

Dos accidentes de tráfico se han registrado este martes por la mañana en las carreteras de Zaragoza, dejando un herido grave y otro leve tras los incidentes. El siniestro más grave se ha producido a las 8.15 horas en la carretera N-232, a la altura del kilómetro 197.000, dentro del término municipal de Quinto de Ebro.

El accidente ha consistido en una colisión por alcance en el que se han visto implicados una motocicleta y un turismo. Como consecuencia del impacto el conductor de la moto ha resultado herido grave, teniendo que ser trasladado al Hospital Universitario Miguel Servet en la capital aragonesa para recibir atención médica.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Zaragoza continúa investigando las causas del accidente, tratando de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión.

Otro accidente en la A-2

Por otro lado, esta misma mañana también se ha registrado otro accidente vial por alcance en la autovía A-2, en el kilómetro 299, dentro del término municipal de La Muela. En este caso, el incidente se ha producido a causa del alcance de un camión a un turismo.

A consecuencia del impacto, el camión ha arrastrado durante varios metros al vehículo, resultando herido leve el conductor del turismo que ha sido atendido tras el accidente. Este suceso no ha provocado retenciones en la A-2 y la circulación se ha mantenido con normalidad.