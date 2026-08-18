Los negociadores de la Policía salvan la vida de un suicida en San José

La rápida intervención y, especialmente, la labor desarrollada por el Equipo Negociador de la Policía Nacional permitió el pasado viernes evitar que una persona se arrojara desde una ventana de un inmueble situado en el zaragozano barrio de San José. Los hechos se produjeron sobre las 17:30 horas, cuando la Sala Operativa CIMACC 091 recibió el aviso de que una persona se encontraba en una situación de riesgo. Hasta el lugar se desplazaron inicialmente efectivos de Policía Local, Bomberos y Policía Nacional.

Una vez en el domicilio, los agentes activaron el protocolo establecido para la intervención de un Equipo Negociador de Policía Nacional. El especialista en negociación se incorporó al dispositivo y, tras acceder al domicilio, comenzó una intervención basada en la comunicación y en el establecimiento progresivo de un vínculo de confianza con la persona, adaptando en todo momento la estrategia a las circunstancias concretas de la situación.

Tras mantener una conversación prolongada con ella, el negociador consiguió que desistiera de su intención y aceptara voluntariamente abandonar el lugar en el que se encontraba. Finalmente, la persona accedió a entrar en el interior del domicilio y fue trasladada voluntariamente por los servicios sanitarios al Hospital Miguel Servet para recibir atención especializada.

La negociación, una herramienta especializada para salvar vidas

La intervención pone nuevamente de manifiesto la importancia de la figura del negociador policial en situaciones de extrema tensión, donde la capacidad de comunicación, la escucha activa, el control emocional y la utilización de técnicas específicas resultan fundamentales para conseguir que una persona en una situación límite deponga voluntariamente su actitud.

El objetivo principal de estos especialistas es ganar tiempo, reducir la tensión y establecer un canal de comunicación que permita encontrar una salida segura, evitando en la medida de lo posible la utilización de la fuerza. En este tipo de intervenciones, cada situación requiere una estrategia diferente y una adaptación constante a la evolución de la persona y de las circunstancias.

Tres intervenciones, tres vidas salvadas

Esta actuación constituye la tercera intervención de especial relevancia realizada por el Equipo Negociador de Policía Nacional en Zaragoza en el último mes. En las tres ocasiones, la actuación especializada de los negociadores ha permitido alcanzar el objetivo prioritario: salvar una vida. El balance refleja la importancia de un equipo cuya preparación específica y experiencia resultan determinantes en situaciones en las que unos minutos de conversación pueden marcar la diferencia.

La actuación coordinada entre los distintos servicios de emergencia —Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios— permitió desarrollar el dispositivo con todas las garantías de seguridad y culminar la intervención con el traslado voluntario de la persona a un centro hospitalario. La Policía Nacional destaca así el trabajo de sus especialistas en negociación, profesionales preparados para intervenir en algunos de los escenarios más complejos y emocionalmente exigentes, donde escuchar, comprender y convencer pueden convertirse en la herramienta más eficaz para salvar una vida.

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