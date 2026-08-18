Nueve años sin Ana María: Cambrils recuerda a la zaragozana asesinada en el atentado del 17A

Cambrils no olvida. Nueve años después de la noche en la que el terrorismo yihadista irrumpió en la tranquilidad de su paseo marítimo, la localidad tarraconense ha vuelto a rendir homenaje este martes a las víctimas del atentado del 17A y, de manera especial, a Ana María Suárez, la mujer zaragozana de 67 años que perdió la vida cuando disfrutaba de sus vacaciones junto a su familia.

Un centenar de personas, entre representantes del Ayuntamiento de Cambrils, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, vecinos y veraneantes, se han reunido en la plaza de la Pau, ante el Club Náutico, precisamente en el escenario donde se produjo el ataque durante la madrugada del 18 de agosto de 2017, apenas unas horas después del atentado de la Rambla de Barcelona.

Ana María Suárez paseaba con su familia por el paseo marítimo cuando fue atropellada por el vehículo en el que viajaban los terroristas. La zaragozana, que tenía un piso en Cambrils desde hacía años y era una habitual de la localidad, se convirtió en la única víctima mortal del ataque perpetrado aquella madrugada.

Una noche trágica

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha querido recordar expresamente su figura durante el homenaje. "Fue una noche trágica, en la que Ana María Suárez, una turista de Zaragoza que casi era cambrilense de adopción porque tenía un piso desde hace mucho tiempo en Cambrils, perdió la vida y dejó un gran vacío", ha señalado. También ha tenido palabras para el resto de personas que sufrieron las consecuencias del atentado.

"Ana María Suárez, una turista de Zaragoza que casi era cambrilense de adopción", recordó el alcalde, Oliver Klein, en el acto celebrado ante el Club Náutico, en el mismo lugar donde se produjo el atentado

El acto se ha celebrado ante el Monumento por la Paz, levantado un año después de los atentados en el mismo paseo marítimo, y ha servido también para reconocer la actuación de los agentes y profesionales que intervinieron aquella noche. La conmemoración ha incluido una ofrenda floral, la lectura de un manifiesto y un minuto de silencio.

Klein ha recordado que aquella madrugada «ha quedado grabada para siempre en la memoria colectiva» de Cambrils. "La violencia y el miedo irrumpieron en nuestras calles y rompieron la tranquilidad de un municipio que vivía una noche plácida de verano", ha afirmado el alcalde, que ha reivindicado la convivencia, la paz y la libertad frente al "odio y el fanatismo".

Atentando en la Rambla

El atentado de Cambrils se produjo horas después de que una furgoneta arrollara a decenas de personas en la Rambla de Barcelona. Cinco terroristas llegaron a la localidad del Baix Camp en un vehículo, atropellaron a varios peatones y atacaron con armas blancas a personas que se encontraban en el paseo marítimo. Todos ellos fueron abatidos por la Policía.

Nueve años después, Cambrils ha vuelto así su mirada hacia aquella noche que cambió para siempre la vida de varias familias. Entre ellas, la de Ana María Suárez, cuya muerte mantiene también en Aragón el recuerdo de una de las víctimas de la cadena de atentados que sacudió Cataluña en agosto de 2017.